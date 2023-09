Eduardo Amadeo apuntó contra Massa: “No le importa lo que le está pasando a la gente”

En vista a lo que están haciendo en sus campañas Sergio Massa y Javier Milei, el ex diputado nacional e integrante de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo, pasó por este medio para expresar su opinión sobre las distintas medidas y propuestas de los candidatos mencionados.

“Le están echando más fuego al desastre que tenemos. Los números del Indec sobre la pobreza son simplemente desgarradores”, comentó Eduardo Amadeo. “El 53% de los chicos son pobres, el índice de pobreza para adolescentes ronda el 57% y el 18% son indigentes, es decir, no tienen lo necesario para comer todos los días”, agregó.

Se estima que la economía va a reaccionar de manera inmediata a las nuevas medidas

Posteriormente, Amadeo planteó que, “Massa en su desesperación por esa misión imposible que tiene de tratar de ser presidente, lo que hace es echar leña al fuego”. En relación a este tema, expresó: “Deja poco pan para hoy y mucho hambre para mañana, es una locura. La reacción de la economía a estas medidas va a ser más rápida de lo que esperamos”.

Estiman que las medidas de Massa no tienen futuro

“Por qué Massa no propone, en caso de que realmente gane, un programa económico, donde la gente pueda decir que tiene futuro”, señaló el ex diputado nacional. Sobre la misma línea, remarcó que, “el problema es que no tiene futuro, a Sergio Massa lo único que le está importando en este momento es hacer un acto en Plaza de Mayo, no le importa lo que le está pasando a la gente”.

Las propuestas de Milei en el foco de las críticas

Por otro lado, el entrevistado brindó su opinión sobre las propuestas de Javier Milei: “Lo de la eliminación del Banco Central es una pavada absoluta, hay 180 países en el mundo y todos tienen Banco Central”. Luego, aseveró que, “Salvo la palabra dolarización, no le conocemos un programa económico. Milei ha encontrado una beta para poder estar en los medios pero no presenta un conjunto de medidas que uno pueda decir que es un programa económico, por eso tiene un rechazo unánime de los economistas serios”.

Para finalizar, expuso cuál sería el plan de Juntos por el Cambio en caso de ganar las elecciones: “La esencia es plantear un programa previsible, que dé seguridad a los mercados a través de decisiones que se van a tomar el primer día. Tienen que ver con el primer día plantear un presupuesto equilibrado, con unas reglas de presupuesto que no se cambien el año que viene”.