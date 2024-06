Eduardo Reina: “Los discursos de Milei son para la tribuna y no para construir”

El Presidente Javier Milei brindó un discurso en el Latam Economic Forum, donde se refirió a las últimas medidas que se están implementando y su percepción contra el accionar del Congreso. En función de analizar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina.

“Todos queremos que nos vaya bien, pero nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio qué es lo que decimos y cómo lo decimos”, comentó Eduardo Reina. “Los discursos de Milei son para la tribuna y no son para construir, por eso está el riesgo país aumentando, el dólar está aumentando, la gente quiere saber, más allá de saber si va a ser licuadora o guillotina, qué previsibilidad tenemos como país”, agregó.

Las palabras de Milei que recorren el mundo

Posteriormente, Reina planteó: “No sirve la palabra carajo, porque además estos mensajes se transmiten al mundo, y en la Real Academia Española carajo no es una buena palabra, no es una palabra como para transmitir confianza”. Luego, manifestó que, “me encantaría que Milei a los empresarios les hable de producción, de cómo mejorar el estado de la gente que no tiene dinero y no que esté hablando exclusivamente para la tribuna diciendo que se va a hacer el malo”.

“Javier Milei pone el peor de los ejemplos con Bukele, yo no quiero que Argentina sea como El Salvador, tener un presidente como Bukele no me llenaría de alegría de ningún tipo”, sostuvo el entrevistado. “Además, Milei no está cumpliendo con la realidad, porque él puede vetar lo que quiera pero el parlamento tiene el dos tercios mínimo de apoyo y vuelve esa ley a ser implementada, por más que él la vete”, complementó.

Un sistema de cambio

Por otro lado, el analista político señaló: “Nosotros por más que digamos lo que pensamos, no le vamos a mover el amperímetro al Presidente ni lo que la gente piensa de él”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la gente compró un sistema de cambio y de Gobierno que venga con cambios y no se parezca a la política tradicional”.

Para finalizar, Reina expresó: “Que esa política me la quieran imponer de la forma que quiera el Presidente a mi no me gusta, me gustaría que sea un poco más democratico, más respetuoso y que hable las cosas con nombre y apellido”.