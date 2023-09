Efecto sequía: "Falta agua en el oeste de Santa Fe y Buenos Aires, Córdoba y gran parte de La Pampa"

Con la fuerte repercusión que tuvo la sequía sobre el campo y todo lo que eso significa en cuanto a entrada de divisas y producción, quedó de lado el mercado de insumos que suele abastecer a los sectores agropecuarios. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor de agronegocios, Luis Mogni.

“El sistema de negocios del agro no tiene conciencia de lo que significa el canal de distribución para el sistema. Es un negocio de cercanía, donde tenemos que estar cerca del productor y del usuario de las tecnologías”, comentó Luis Mogni. “Hay 1.870 cuits que operan en el mercado de insumos del agro, que en números redondos, mueve casi 10.000 millones de dólares por año y hay 3.300 agronomías que todos los días abren su negocio”, agregó.

El agro como actor fundamental en el sistema de negocios

Posteriormente, Mogni manifestó que, “no se tiene tanta información porque es un mercado que fue evolucionando, no le damos importancia porque es común y cotidiano, no tenemos estas dimensiones del sector”. En relación a este tema, destacó: “El agro es un actor fundamental en el sistema de negocios. La posibilidad de que los insumos y las tecnologías lleguen al productor agropecuario, está metida en este sector de 1.870 razones sociales”.

Whatsapp, la principal herramienta tecnológica dentro del agro

“El tráfico de Whatsapp que tiene el sector agro es enorme, como es una tecnología muy accesible para todos, no nos damos cuenta la capacidad que tenemos de comunicarnos al instante”, sostuvo el consultor en agronegocios. Luego, mencionó el tema de la conectividad, “hoy podés trazar todo lo que tenés en la logística, sabes en tiempo real dónde está el camión que te está llevando los productos”.

Debido a la sequía, hay muchas regiones donde aún falta el agua

Por otro lado, el entrevistado aseveró: “La sequía significó una gran pérdida de la actividad para el mercado de insumos”. Sobre la misma línea, señaló que, “estamos con un tema de falta de agua en muchas regiones. Falta agua en el oeste de Santa Fe y Buenos Aires, Córdoba y gran parte de La Pampa, por lo tanto, estamos transitando procesos de sequía”.

Para cerrar, Mogni remarcó que este año se van a comercializar menos insumos de lo que fue el año 2021. “En el año 2022 hubo toda una actividad porque se creía que iba a llegar la lluvia pero hoy tenes stock en los canales, productos que no salieron y una demanda que no aparece”, concluyó.