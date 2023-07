Consejos para aprovechar y hacer rendir el aguinaldo de la mejor manera

Con la llegada del mes de julio, empieza a ser una realidad el cobro del aguinaldo para los trabajadores argentinos. Hay un gran abanico de posibilidades en cómo utilizar ese dinero “extra” que no se tiene todos los meses y la licenciada en economía, Débora Mollón, planteó algunas variantes como el pago de deudas, la planificación de un viaje o invertir.

“Se puede optimizar el aguinaldo. No es un premio que llega, nos lo ganamos durante toda la mitad del año así que hay que aprovecharlo y optimizarlo”, comentó Débora Mollón sobre la idea de aprovechar el aguinaldo. Otra posibilidad que planteó es la de ahorrar: “Si una parte puedo, la ahorro, porque siempre una parte de los ingresos hay que ahorrarlo. Lo digo primero porque el ahorro es una decisión, no es una casualidad”.

El aguinaldo en su función para librarse de deudas

Por otro lado, Mollón se refirió a la situación patrimonial que puede tener un trabajador y propuso 2 variantes sobre la idea de usar el aguinaldo en caso de tener un endeudamiento. En primer lugar, “si estoy endeudado, me fijo si la deuda que tengo tiene una tasa que es conveniente, que la puedo pagar más adelante y no me altera mis ingresos”. En contrapartida, “si no me conviene y me esta agobiando, me fijo si el aguinaldo me puede ayudar a terminar con ese agobio porque siempre las finanzas me tienen que dejar tranquilo”.

“Una vez desendeudados o con una deuda sana, planifiquemos algo lindo que queramos hacer, un viaje por ejemplo, aunque sea corto”, sostuvo la licenciada en economía. “Empezar a invertir ese aguinaldo para aunque sea hacer un viaje o en eso que crees que no podes hacer por plata, como ir al gimnasio o un hobbie”, añadió.

El aguinaldo como posibilidad de inversión

En caso de estar cubiertos por el lado de viajes u otras actividades, la entrevistada expuso la posibilidad de invertir el aguinaldo: “En este caso podemos aprovechar la inflación de alguna manera. Entonces ahí tratas de usar un fondo común conservador si es plata que la necesito en el corto tiempo”. Por el contrario, “si es plata que no necesito en el corto tiempo y por ejemplo yo se que voy a necesitar divisas porque es un viaje al exterior o estoy ahorrando para comprarme un bien que está en dólares, entonces ahí me fijo en dolarizar”.

“Hay un montón de opciones para invertir donde podés mantener el valor frente a la inflación si sos conservador. Hoy la verdad es que el mercado está empezando a rendir muy bien, así que tenés bonos y acciones. Pero esto es a través de un asesor y es para todo el mundo pero hay que informarse bien”, concluyó.