El bono de $60.000 anunciado por el Gobierno puede ser absorbido por las paritarias

Dentro de las medidas que dio a conocer recientemente Sergio Massa se encuentra el pago de un bono de $60.000 para todos los trabajadores que cobren un sueldo menor a $400.000. Sin embargo, esto no cayó bien dentro del sector empresarial. Con oportunidad de hablar más sobre este tema, nos comunicamos con el abogado Juan Pablo Godoy.

“No es novedad que desde las PyMEs haya resistencia a la suma fija y realmente, a cualquier aumento”, comentó Juan Pablo Godoy. “La ventaja que tiene la suma fija, es que al no ser remunerativa, no tributa, es una suma limpia y no tiene adicionales como cualquier aumento que primero pasa a incorporarse al sueldo”, agregó.

El bono de $60.000 para los trabajadores puede ser absorbido por las paritarias

Con respecto a la posibilidad de que un acuerdo en las paritarias absorba este bono, Godoy expresó que siempre y cuando el valor de la paritaria supere o alcance ese monto, va a integrar el próximo aumento. En relación a este tema, ejemplificó: “Suponiendo que con la nueva paritaria el aumento sea de $70.000, bueno esos $60.000 del bono ya van a quedar dentro de la paritaria y va a representar $10.000 más sobre el valor total de esta suma fija”.

Con esta medida, el Gobierno ofrece una compensación a las empresas

Por otro lado, el abogado planteó que, “lo que les propone el Gobierno a las empresas con estas medidas es una compensación”. Entonces, “a la hora de sacar la cuenta final de lo que tienen que pagar, no es que en realidad les va a salir más plata, sino que lo que pagan de más por un lado, lo descuentan por el otro”.

Injuria laboral

“Desde la teoría del trabajador, siempre puede reclamar que se le pague todo lo que le deben y en todo caso, la falta de pago de lo que corresponde implica un injuria laboral”, sostuvo el entrevistado. Luego, explicó que lo que acarrea la injuria laboral es que el trabajador se puede considerar despedido, sin embargo, “en el contexto en el que estamos, qué trabajador si no le pagan los $30.000 va a hacer un reclamo para luego considerarse despedido”.

A modo de cierre, Godoy se enfocó en el sector privado y dijo: “Recordemos que con la devaluación que tuvimos, muchísimos aumentaron muy por encima, por lo cual, me parece que en su gran mayoría ya están cubiertos”.