El consumo de vino per cápita está en mínimos históricos: “Los que más sufren no son los espumosos sino los masivos”

La situación económica que azotó al país durante este año no fue ajena al sector que tiene que ver con los vinos, el consumo vio una clara caída y de no ser por las exportaciones, varias bodegas habrían tenido mayores problemas en su panorama financiero. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el especialista en vinos, Fabricio Portelli.

“Los bodegueros suelen ver más la copa vacía que la llena lamentablemente, no así el consumidor que es el que recibe lo que hace la bodega”, comentó Fabricio Portelli. “Por el lado de la industria, fue un año difícil, este año en el cual no hubo plata para nadie, por ende, como el vino no es un producto de primera necesidad claramente sufrió las bajas”, agregó.

Cuáles son los vinos que más sufren la caída del consumo

Posteriormente, Portelli planteó: “Cuando miramos el consumo per cápita, está en los mínimos históricos, es evidente que cuando tenemos crisis bajamos el consumo porque compramos menos y modificamos de acuerdo a nuestras posibilidades”. Luego, manifestó que, “en términos vínicos, esto significa que tomamos menos vino y los vinos que más sufren no son los espumosos sino los vinos masivos, los cuales vienen en tetra brik o los denominados finitos”.

Las exportaciones: una esperanza para las bodegas

“Cuando sube el precio, automáticamente se busca un sustituto más accesible y la gente se va del vino, eso hizo que el consumo caiga”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cuando miramos toda la película del año, en algún punto las exportaciones se recuperaron, entonces, las bodegas que hicieron bien las cosas pudieron soslayar esta situación en este año bastante difícil”.

Por otro lado, el especialista en vinos señaló: “El consumo y las ventas también cayeron porque hubo una merma muy importante de turistas, los turistas suelen ser los que mueven la aguja de los vinos con mayor valor agregado, ya sea en la vinoteca o en los restaurantes”. A su vez, remarcó que, “por eso las bodegas están saliendo a presionar al mercado para que sus clientes compren”.

Para finalizar, Portelli dijo que, “la gente que la pasa un poco mejor, si cae y se altera su consumo, se queda en la misma categoría, quizás antes tomaba un vino súper premium y ahora va a tomar un vino premium”.