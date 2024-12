“El cupo de extranjeros con residencia en el país que acceden a la educación pública representa menos del 4%”, detalló un economista

El anuncio de Manuel Adorni donde se dictaba el arancelamiento para los extranjeros que estudien en las universidades públicas o se atiendan en los hospitales generó ciertas confusiones y hay cuestiones que deberán aclararse para que no sea definido como inconstitucional. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Martín Unzué.

“La idea ya viene dando vueltas hace unos cuantos meses desde que estaba en la Ley Bases y fue referida en más de una ocasión por el subsecretario de políticas universitarias”, comentó Martín Unzué. “El anuncio tiene más que ver con generar agenda diaria y que se discutan los temas no tan sustanciales, además, no hay mucha información de este potencial proyecto que mandaría el poder ejecutivo”, agregó.

Todos los estudiantes extranjeros inscriptos en las universidades tienen una residencia

Posteriormente, Unzué planteó: “Hoy es abstracto el anuncio que se hizo, porque cobrarle aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en las universidades nacionales no existe”. Luego, manifestó que, “en todas las universidades, los estudiantes que están inscriptos tienen una residencia en Argentina, por lo tanto, quedarían excluidos del arancelamiento”.

“En muchas universidades lo que hay son inscripciones provisorias hasta que consigan el DNI y no pueden dar ninguna materia ni ningún examen, no se les puede pasar la nota a los estudiantes si no tienen número de DNI argentino”, explicó el entrevistado. “El tema como está planteado no tiene consecuencias”, complementó.

El cupo de extranjero abarca un 4% de los estudiantes de grado

Por otro lado, el economista señaló: “El cupo de extranjeros con residencia en el país que acceden a la educación pública representa menos del 4% de estudiantes de grado”. A su vez, remarcó que, “la secretaría de políticas universitarias, hoy devenida a subsecretaría, no ha vuelto a publicar los anuarios de estadísticas universitarias, entonces, ahí tenemos un problema y es que no están actualizando la información”.

A modo de cierre, Unzué expresó: “El número de estudiantes extranjeros crece en los posgrados, pero los posgrados están arancelados y en general hay tarifas diferenciales para los extranjeros, es decir, los estudiantes no argentinos pagan más en los posgrados de las universidades públicas”.