El dólar blue cerró al alza este martes 2 de mayo tras las nuevas restricciones del Gobierno

El dólar blue tuvo una subida al inicio de mayo, alcanzando los $474 en la punta vendedora, mientras que los dólares financieros operaron de manera desigual en el primer día de las nuevas medidas que restringen las operaciones de los agentes de bolsa. Después de un rebote de $2 en la última jornada, el dólar blue subió cinco pesos en el primer día hábil, alcanzando un pico inicial de $479 y cerrando en $474 en venta y $469 en compra. Con esta nueva subida, la brecha con el dólar oficial llegó al 110%, después de haber aumentado $74 durante abril y alcanzar un récord intradiario de $500.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación subió a $460 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 104,55%.

Dólar MEP

El dólar MEP o dólar bolsa cayó a $419, el valor mínimo en las últimas dos semanas, y el spread con el dólar oficial se ubicó en 91,84%.

Dólar Qatar

El dólar Qatar aumentó a $463,5 y el turista superó los $405, acortándose la brecha con el MEP.

Dólar Cryto

El dólar crypto cayó $4 y se opera a $443. Esta es la única cotización que está disponible las 24 horas, todos los días.

Dólar oficial

El dólar oficial sin impuestos se cotizó a $231,79 para la venta según el promedio de los principales bancos privados de la ciudad, mientras que el dólar billete en el Banco Nación se mantuvo estable en $230.

Dólar solidario

El dólar solidario, con la carga impositiva, llegó a $382,4, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, cerró en $224,6, subiendo 1,97 sobre el cierre del viernes anterior.

Balance del Banco Central

El Banco Central vendió US$ 133 millones para atender las necesidades del mercado, y registró pagos por importación de energía por unos US$ 102 millones. El complejo agroexportador aportó ingresos por US$ 54,2 millones en mayo.

Los dólares financieros operaron de manera desigual después de la implementación de nuevas restricciones a las operaciones de compraventa por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las nuevas restricciones de la CNV limitan las operaciones de compraventa de dólares financieros si se tiene una caución deudora en pesos o dólares.