El dólar blue cerró al borde de romper su récord histórico este 23 de junio

En el contexto del cierre de candidaturas, el dólar blue concluyó la semana con un aumento de $4, mientras que el Banco Central continuó perdiendo reservas. De esta manera, el dólar paralelo cerró a $496 para la venta y $492 para la compra. Además, registró su segunda subida consecutiva y se acerca a su máximo histórico y quedando a solo un peso de su récord nominal del 25 de abril pasado, cuando alcanzó los $497.La brecha entre el dólar paralelo y el tipo de cambio oficial se situó en el 95,8%.

Dólar MEP

El dólar MEP llegó a los $486,78, marcando un nuevo máximo nominal histórico en $488,7, y la brecha con el tipo de cambio oficial se situó en el 92,2%.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el Contado con Liquidación alcanzó los $506,2 y el spread con el tipo de cambio oficial se encuentra en el 99,9%.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar rompió la barrera de los $500 se intercambia a $506.00 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio relacionados con los gastos en turismo en el extranjero, el dólar Qatar cerró con un nuevo máximo de $531,3 y la brecha con el dólar paralelo se aproxima a los $40.

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos se mantuvo en $265,3 en los principales bancos privados, mientras que en el Banco Nación subió $1 y cerró en $264,50 para la venta.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, alcanzó los $438,3. El dólar mayorista, regulado por el BCRA, finalizó la semana reducida en $253,3, después de subir 70 centavos.

Balance del Banco Central

En la última jornada de la semana, la autoridad monetaria vendió un total de US$ 204 millones y acumula una pérdida de US$ 545 millones en el mes. Además, el mercado de cambios operó con un volumen de US$ 386 millones, donde el dólar agro contribuyó con US$ 20 millones y el Banco Central tuvo que vender US$ 125 millones.