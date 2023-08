Expropiación fallida: el estado deberá pagar una multa económica por la nacionalización de YPF

En las últimas horas se llevó a cabo un juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF en la cual deberá pagar una suma que se determinará en las próximas semanas. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política (CEPA)

“La jueza ha corrido a YPF del centro de relaciones, ya no forma parte del juicio. Por lo tanto, en esta condena de primera instancia es el Estado Nacional quien debe pagar”, aseveró Hernán Letcher. “Es una cuestión técnica, cuando aquellos que equiparan solo el valor de las acciones y lo comparan con los 5.000, 10.000 o 16.000 millones de dólares, en realidad no es YPF la que tiene que pagar”, agregó.

Burford Capital está litigando contra la Argentina

Con respecto al origen del juicio ante YPF, Letcher dijo que, “el que está litigando contra la Argentina es un fondo buitre que se llama Burford Capital”. Además, informó que ese fondo había comprado una pequeña porción de acciones a la familia Eskenazi 5 años después de la expropiación. “Es parte de una especulación financiera que impulsan los fondos buitres. Compran muy barato, tienen la posibilidad de litigar en contra de un estado fuera del mismo y luego eligen donde”, completó.

Los abogados manifestaron que el juicio debería ser regido por las leyes locales, no las norteamericanas

“Los abogados argentinos dicen que la sentencia no se corresponde o ajusta a los derechos”, manifestó el director del CEPA, quien luego explicó: “No debería aplicarse la legislación norteamericana, que en ese caso una normativa privada está por encima de la ley. En la Argentina no es así, una ley del congreso o una ley de expropiación está por encima de los estatutos de YPF, por lo cual se considera que está mal aplicado”.

Por otro lado, el entrevistado expuso un análisis personal sobre las dimensiones que le dan otro volumen a YPF: “Tiene que ver con cuestiones estrictamente económicas, si nosotros valorizamos las reservas y los recursos de gas natural y petróleo que tiene YPF, el valor asciende a 310.500 millones de dólares”.

¿Cuáles serían las consecuencias de privatizar YPF o Vaca Muerta?

A modo de cierre, Letcher señaló que los que pretenden privatizar YPF no cuentan con la imposibilidad de afrontar la restricción interna. Con respecto a esto, ejemplificó: “Vaca Muerta podría significar en algunos años unos 30.000 millones de dólares adicionales de ingreso a la Argentina. Sacamos el petróleo, lo vendemos y si está privatizada, esos dólares no entran en la Argentina, por lo cual no estarías resolviendo nada de la economía. Tenes Vaca Muerta y el negocio es de otro”.