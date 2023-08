Claudio Loser: “El FMI está preocupado por los anuncios económicos que se hicieron”

Después de meses de negociaciones con el FMI, días atrás se logró el desembolso de 7500 millones de dólares para pagar deudas que tenía el Estado. Sin embargo, en las últimas horas los anuncios económicos por parte del ministro Sergio Massa no habrían sido vistos con buenos ojos ante el organismo internacional.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Claudio Loser, economista y ex integrante del Fondo Monetario Internacional, quien expresó que, “hay los riesgos de que se empiece a gastar de más y que se quiebre la disciplina que existe en el programa que fue aprobado”.

Qué le preocupa al FMI de la Argentina

“El Fondo ya está preocupado por los anuncios que se hicieron, eso puede quebrar el déficit y llevar a mayor emisión monetaria y a una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio”, explicó Loser. Y agregó: “Sienten que han sido demasiado flexibles y que se corre un gran riesgo para llegar a fin de, porque es una situación muy frágil la situación económica”.

Con respecto a si el desembolso de los millones por parte del FMI pueden ser usados para los bonos y medidas que fueron anunciadas, Loser explicó que en este caso pudo haber apoyo “en términos estructurales como la sequía, pero no hay diferencia fundamental en términos del uso de los recursos porque el Fondo no presta para proyectos o cosas así”. Y aclaró: “El Banco Mundial, el BID y la CAF, sí son fuentes importantes de financiamiento”.

Dolarización o bimonetarización

Al ser consultado sobre la dolarización en el país, el ex integrante del FMI expresó que, “es una iniciativa de la Argentina”. “El Fondo no promueve un sistema específico de cambio y a lo sumo diría que hay que tener las finanzas en orden, porque no se puede hacer la dolarización cuando no están dadas las condiciones para hacerlo”.

Para finalizar, y al ser consultado sobre la preferencia entre dolarización y bimonetarización, Loser aseguró: “No compro la dolarización tan simplemente, porque la Argentina no tiene las condiciones, no tiene los dólares. Un sistema bimonetario con disciplina macroeconómica funcionaría bien”.

