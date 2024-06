“El FMI no quiere dar los USD 15,000 millones porque eso va a evitar devaluar”, señaló un economista

Con la idea de analizar con mayor detalle el comunicado del staff report del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en lo que se refiere a la devaluación y las expectativas del dólar oficial para liberar los USD 15.000 millones que pide el Gobierno, Canal E se contactó con el economista, Fabián Medina.

“El Fondo Monetario Internacional pide porque el Gobierno pidió más plata, el ministro Caputo pidió más plata y le piden una serie de cosas. Si el Gobierno quiere más plata, tiene que devaluar al ritmo de la inflación”, comentó Fabián Medina. “De los $800 que devaluó el 12 de diciembre a hoy que está $900, el FMI quiere que se lleve el dólar oficial a los $1.800 y después seguir la inflación”, agregó.

Las exigencias del FMI en cuanto al dólar oficial

Posteriormente, Medina planteó: “Lo que están previendo es que para fin de año haya un dólar de $1.050, a nivel oficial, el mercado está previendo un dólar a $1.250 y si necesitan esos USD 15.000 millones, vamos a estar en $2.500”. Luego, manifestó que, “Argentina se va a endeudar más de lo que está hoy y a la misma sobretasa actual, porque el Fondo Monetario en ningún momento bajó la sobretasa de endeudamiento”.

“La devaluación no solamente impactó en diciembre, sino que en los 6 meses tuvimos 112% de inflación, es decir que se corrió todo a inflación”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Volvemos a ser baratos para recibir turismo, que se incluyó en la Ley Bases como RIGI y, además, le sirve a los exportadores que lo vienen pidiendo, porque después como va todo a inflación, eso estaría matando a la gente y volveríamos a tener una inflación en torno al 250% y no 140% como dice el FMI”.

El Gobierno se endeudaría para levantar el cepo y no para dolarizar

Por otro lado, el economista señaló: “El endeudamiento es para levantar el cepo y no para dolarizar, para dolarizarse medianamente bien se necesita por lo menos 3 veces más de la plata que pide el Gobierno”. A su vez, remarcó que, “si se trajeran los USD 15.000 millones que busca el Gobierno y los pone en las reservas del Banco Central, va a pasar lo mismo que ocurrió en 2018, se va a disparar la inflación y se van a ir esos USD 15.000 millones en un suspiro”.

“El FMI no le quiere dar esos USD 15,000 millones a Argentina porque sabe que el ministro de Economía no quiere devaluar y el problema que tiene el Fondo Monetario es que el ministro está haciendo lo mismo que hizo en 2018”, expresó Medina. “No es ilógica la salida del ministro para darle paso no a Federico Sturzenegger, sino inclusive a un esquema más del orden de Espert”, finalizó.