"El FMI quiere conocer la voluntad del potencial gobierno que llegue", aseguró un economista

La situación económica del país se encuentra en una encrucijada, ya que el Gobierno espera ansiosamente el adelanto de fondos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para equilibrar la economía y mantener las reservas netas del Banco Central, las cuales se encuentran en niveles negativos en la actualidad. Además, esta situación se agrava debido al contexto electoral que atraviesa el país.

Para comprender mejor esta problemática, consultamos al economista Lucas Carattini, quien brindó información sobre la situación económica y el procedimiento necesario para obtener el adelanto de dólares por parte del FMI.

Según Carattini, "el directorio del FMI debe aprobar una renegociación, lo cual normalmente lleva alrededor de 16 días en promedio. Esto significa que no será algo inminente una vez que el personal del FMI tome una decisión". Además, "detrás de las decisiones del Fondo siempre hay un componente político y, en este caso, el FMI buscará conocer no solo a los candidatos, sino también la voluntad del futuro gobierno en cuanto a las negociaciones", destacó.

El especialista advirtió sobre la situación actual, afirmando que, "si el FMI no adelanta los desembolsos, no habrá dólares para pagar la deuda al fondo". Hay que tener en cuenta que, "la falta de confianza en el mercado y las distorsiones económicas impiden que el Banco Central pueda acumular reservas".

¿Se puede vivir sin el Banco Central? Expertos analizan la polémica idea de Javier Milei

En cuanto al camino hacia el pago de la deuda, Carattini mencionó que "siempre existe la opción de no pagar", ya que los bonos contemplan un período de gracia en el cual técnicamente no se incurre en un default. Sin embargo, "no pagar o dilatar el pago no serían las decisiones más acertadas, especialmente después de haber realizado una renegociación reciente", explicó el entrevistado.

El economista destacó que, "la carga de deuda de Argentina es pagable y el mercado estaría dispuesto a invertir en bonos argentinos", incluso más que en bonos de otros países en situaciones similares. Sin embargo, subrayó la importancia de abordar el frente fiscal y resolverlo, evitando depender del endeudamiento tanto en el mercado local como en el extranjero.