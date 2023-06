“Dinamitar”, “eliminar” y “cerrar” son sólo algunos de los verbos utilizados por Javier Milei para referirse de manera crítica al rol del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la economía nacional.

En efecto, uno de los pilares del modelo que pregona el precandidato presidencial es disolver el BCRA en caso de desembarcar en la Casa Rosada por el voto popular. La propuesta del libertario dispara un interrogante crucial: ¿se puede vivir sin la entidad monetaria?

Cuál es el papel que cumple el Banco Central en la economía argentina

Según explicita su Carta Orgánica, el Banco Central es autárquico que debe velar por el funcionamiento del sistema financiero, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, ejecutar la política cambiaria y actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones internacionales, entre otros deberes.

La estructura trasciende las fronteras de la Argentina. Si bien las funciones que cumple varían de acuerdo a las normativas específicas de cada país, son muy pocas las naciones que carecen de banco central. La lista está integrada por un puñado entre los que se destacan Panamá, Andorra, Mónaco y Estados Federados de Micronesia.

Críticas a la idea de Milei de “dinamitar” el Banco Central

“Vivir sin el BCRA no es una posibilidad, puesto que su rol en el sistema financiero es clave regulando la forma en que las entidades financieras realizan la intermediación financiera. Además, la entidad promueve la protección de los usuarios de servicios financieros y vela por su cumplimiento”, opinó Hernán Letcher en diálogo con PERFIL.

En tal sentido, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ponderó la asistencia de la entidad monetaria al Tesoro Nacional vía adelantos transitorios y transferencia de utilidades, a las que caracterizó como “dos herramientas de vital importancia en situaciones en las cuales se desploma la recaudación y el Estado nacional necesitan¿ de ingresos para sostener sus gastos”.

Al mismo tiempo, se pronunció de manera crítica respecto del proyecto de dolarización esgrimido por Milei debido a que “en un país con escasas reservas implicaría tomar una cantidad abismal de deuda pública en moneda extranjera, que aún pudiendo acceder a ella no impediría que el dólar oficial aumente exponencialmente”.

“Dicho aumento llevaria a un incremento de los precios, que mes a mes por los mecanismos de indexación de la economía lleve a una espiralización de los precios internos, que devenga en una corrida bancaria, cambiaria y una hiperinflación”, acotó.

Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravina sostuvo que cuando una economía pasa a regirse por la divisa norteamericana, “las funciones del Banco Central se acotan a casi un ente regulador del sistema bancario y financiero”.

“La política monetaria queda reducida a un rol secundario y la política cambiaria ni hablar porque no se puede emitir pesos, ni asistir al fisco. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer simplemente porque no tenés potestad de emitir moneda. Con eso se acota mucho el margen de maniobra que se tiene”, razonó.



Y agregó: “Cerrar el BCRA o dolarizar son casos extremos. Si se hace bien la política monetaria y cambiaria, es muy importante tener un Banco Central fuerte. No ha servido para preservar el valor de la moneda pero eso no implica que la solución sea cerrarlo”.

En la misma línea se pronunció su colega Sebastián Menescaldi. Para el director asociado de la consultora EcoGo, el proceso de clausura el organismo bancario está anudado a la dolarización y “no es factible”.



“Nos parece una mejor tener un mejor manejo fiscal y, a partir de ahí, un mejor manejo de la moneda para bajar la inflación. Esto (lo que propone Milei) es un atajo y dejaría un salario en dólares muy bajo”, juzgó.

A propósito de modificar la identidad monetaria, Menescaldi evaluó que se necesitan ciertas “reformas previas” que, una vez llevadas a la práctica, “va a convenir tener una moneda propia”.

“El BCRA y la moneda son un instrumento y, como tal, pueden ser utilizados de buena o mala manera. El tema es cómo lo usamos y ello parte de la política, no del BCRA o de la moneda per sé. El problema es que nunca logramos ponernos de acuerdo para darle un buen uso y se abusa del mismo”, manifestó Menescaldi, que tuvo un paso por la entidad en diferentes puestos.

Qué piensan los asesores económicos de Milei sobre el Banco Central

Del otro lado se ubica Darío Epstein, uno de los tres integrantes del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, que es liderado por el ex secretario de Política Económica Carlos Rodríguez y acompañado por el ex ministro de Economía Roque Fernández.

Bajo su perspectiva, el líder de La Libertad Avanza plantea “cerrar la parte de política monetaria que hace el Banco Central sobre la base de una dolarización”. En el espacio libertario se están estudiando distintos modelos para ejecutar la transición hacia una economía dolarizada.

Epstein indicó que el plan de Milei hace foco en la eliminación de la facultad de emitir dinero para solventar los gastos del Tesoro Nacional. Es decir, pretende cercenar la posibilidad de engrosar las arcas del gobierno central vía emisión directa.

A la vez, el ex director de la Comisión Nacional de Valores (CNV) consideró que el BCRA puede dejar de existir mientras las demás facultades (Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias o intermediación con el FMI, por ejemplo) se deriven a otras dependencias del sector público como el Ministerio de Economía.

Al ser consultado sobre por qué son pocas las regiones mundiales que viven sin banco central, Darío Epstein lo adjudicó a un problema de credibilidad de nuestro país en materia económica y financiera.

“Argentina tiene un problema enorme de credibilidad porque defaulteó, porque faltó a su palabra y porque no cumplió. Nadie le presta. Es nuestra historia. El BCRA ha sido usado y abusado por todos los gobernantes”, concluyó.

