"El FMI tiene que cuidar su reputación, pero no va a arrojar al Gobierno al abismo", afirmó un experto

La actualidad económica argentina se encuentra en medio del análisis de las medidas anunciadas por el Palacio de Hacienda, la devaluación encubierta y el acuerdo con el FMI. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Santiago Manoukian quien expresó que, “las medidas anunciadas tienen que entenderse como un acercamiento de la negociación del gobierno con el FMI en dos planos: el cambiario y el fiscal”.



“El gobierno está convalidando una devaluación fiscal que tendrá impacto al generar mayores precios en la economía, pero menores que el impacto que tendría una devaluación discreta del tipo de cambio oficial”, expresó el economista.

Y agregó: “Al mismo tiempo como están incrementando los impuestos esto colaboraría un poco para mejorar los resultados fiscales, que no sólo se incumplió la meta del primer y segundo trimestres, sino que se produjo un deterioro del déficit fiscal, cuando hay un año donde se preveía que debería ocurrir una mejora”.

La situación del FMI ante la deuda argentina

Para Manoukian: “El FMI no sólo tiene que negociar con el gobierno actual, sino con la posibilidad de que puede llegar a tener que hacer un nuevo acuerdo con la oposición”. Y continuó: “El FMI también está en ese equilibrio donde tiene que evitar que los desequilibrios se sigan profundizando, pero tampoco puede empujar al gobierno al abismo”.

Según el entrevistado, Argentina incumplió las metas del primer trimestre, por eso no llegó el desembolso de 4000 millones de dólares, y la inquietud se centra en qué va a ser el gobierno el 31 de julio y si se pagará con yuanes. “Argentina puede usar yuanes, pero el FMI tiene que cuidar su reputación también” sostuvo Manoukian, y agregó: “Creo que se volvió un poco más fuerte la negociación sabiendo que va a tener que negociar con la oposición”.

Para finalizar, expresó: “Lo más importante acá fue dar la señal de que había acuerdo. No me sorprendería si el gobierno no paga, porque de alguna manera podría hacerlo con en agosto con el desembolso que podría llegar”.