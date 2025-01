El Gobierno avanza con el pago en dólares a través de tarjeta de débito

El Gobierno ha lanzado una nueva opción de pago en dólares a través de tarjeta de débito, una medida que busca facilitar el uso de los fondos blanqueados y fomentar el consumo interno en una economía bimonetaria. Aunque la propuesta tiene como objetivo dinamizar el mercado, aún existen incertidumbres sobre su implementación.

Cuál es la intención del gobierno con el pago de dólares en débito

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Salvador Femenia, secretario de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), quien expresó que para el consumidor, es una opción más pero, “el objetivo del Gobierno es permitir que la gente utilice los dólares blanqueados”.

Según el entrevistado, esta situación también representa un paso hacia la “familiarización con una economía bimonetaria” y remarcó que, a través de los lineamientos del Gobierno, “no habrá una determinación fija del tipo de cambio y se deberá pagar en dólares a través de la cuenta asociada a la tarjeta de débito”. “Es un elemento más que podría contribuir al consumo en esta etapa de recuperación”, agregó.

Cómo los comercios determinarán el valor del dólar

En cuanto al comercio, Femenia aseguró que, “ya tendrá definidos los precios en dólares, de acuerdo con la valoración que haga de sus productos”. Y aclaró: “No es obligatorio para los comercios aceptar esta modalidad, ya que no están obligados a abrir cuentas específicas para ello”.

Con respecto al blanqueo de capitales, el secretario de CAME mencionó que gran parte de los depósitos realizados en las cuentas especiales, que superaron los 25.000 millones de dólares, siguen sin ser retirados, lo que significa que ese dinero “permanece dentro del circuito económico”. Y continuó: “El objetivo del Gobierno parece ser que esos fondos sean gastados dentro del mercado interno”.

Por otra parte, el entrevistada sostuvo que el Gobierno, a través del Banco Central, está trabajando en la regulación de los instrumentos necesarios, pero “tampoco se han establecido detalles sobre las comisiones que se aplicarán en estas transacciones”.

Para cerrar, Femenia agregó: “Se espera que estas sean más favorables para los comerciantes, pero aún no está definido”.