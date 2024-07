El Gobierno eliminó el control aduanero del etiquetado de textiles y calzados importados

El gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación del control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. La medida entraró en vigencia a el miércoles y busca logra dinamismo al ingreso de productos a la Argentina.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano quien expresó que esta medida, específicamente en relación con el nuevo control de etiquetado, “tiene como objetivo facilitar el comercio exterior”.

Sí a la competencia sí, no a la fragilidad

Según el entrevistado, hay acuerdo con la facilitación del comercio exterior, pero “queremos que esto nos haga más competitivos, no que nos coloque en una situación de fragilidad antes de implementar todas las reformas estructurales que la economía necesita”. Y agregó: “Desde las industrias pymes, reclamamos la eliminación de la industria del juicio laboral, la reducción de impuestos, el acceso al financiamiento y la eliminación de trabas para hacernos más competitivos”.

Las repercusiones de las medidas y la caída del rubro

Con respecto a la medida, Fasano aseguró que, “no es algo nuevo lo que están haciendo” porque están modificando un sistema de control que “pasa de la Aduana a la Secretaría de Comercio” y “se supone que será menos efectivo y riguroso, lo que nos alerta sobre la posible entrada de una mayor cantidad de productos terminados al país”. “Aún no conocemos su impacto cuantitativo, pero es una señal preocupante”, alertó.

Al ser consultado sobre la caída en el rubro, el entrevistado sostuvo que se está notan do una caída del 30% con una disminución de la demanda y un proceso de liquidación de stock acumulado en 2022 debido a la falta de insumos. “Este proceso lleva tiempo para reacomodarse, pero la caída de ventas es significativa”, agregó.

Los precios textiles y la necesidad de una ley Pyme

Haciendo referencia a los precios que se manejan en el rubro, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata explicó que la industria nacional establece los precios en el mercado, mientras que, “los importadores compran todo y fijan precios ligeramente por debajo del mercado, sin considerar costos”.

Ante la pregunta sobre qué es lo que necesita el sector Pymes, Fasano no dudó en responder “una ley nacional PYME, como la que se está debatiendo actualmente en la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación” y donde hay cuatro proyectos presentados.

Para cerrar, Fasano, dijo: “Aunque tenemos la última tecnología, no somos competitivos debido a factores microeconómicos que no se han resuelto y hasta que no se solucionen estos problemas, los precios seguirán subiendo y la economía no será competitiva a nivel mundial”.