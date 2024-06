“El gran factor que está tensionando los dólares financieros es que el campo no está liquidando como se esperaba”

El mercado financiero se mostró muy activo en el último tiempo, viene de una jornada mala y crece la incertidumbre de lo que pueda ocurrir a nivel político, principalmente por el impacto que se ve en las inversiones y los cambios en la cotización de los dólares financieros. En este contexto, este medio se comunicó con el analista económico, Leonardo Piazza.

“Desde el punto de vista de la tensión de los dólares financieros, el gran factor que está tensionando es que el campo no está liquidando como se esperaba”, comentó Leonardo Piazza. “Al no haber ese ingreso de divisas y esa recuperación de dólares genuina, hace que, cuando uno ve la cotización del dólar blend, cuando falta esa oferta ahí hay alguna presión que está tensionando”, agregó.

El swap con China y la Ley de Bases suman una tensión a corto plazo

Posteriormente, Piazza planteó: “Hay otros aspectos que están haciendo esta tensión de corto plazo”. Luego, manifestó, “en el mes de junio se conjugan algunos aspectos de muchos vencimientos de deuda, hay ahí una incógnita de qué pasa con el swap de China y ver si la Ley Bases finalmente va a salir en julio en el Senado como se espera”.

La percepción de los inversores no es tan optimista como antes

“Los inversores están mirando no tan optimista como antes”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Tienen algún recelo de preguntar por qué el agro no líquida o por qué no sale la Ley de Bases y al estar encepados, hace que las reservas no fluyan con dólares genuinos”.

Por otro lado, el analista económico señaló: “Las reservas líquidas netas están casi neutras, cuando se realiza la proyección de reservas, si el swap de China hay que pagarlo y sacarlo de reservas, si el agro no liquida, la situación se torna muy complicada”. A su vez, remarcó que, “la segunda semana de este mes, donde están los vencimientos, sumado a la rotación al Tesoro por parte del Banco Central, hace que también haya incertidumbre para los bancos comerciales”.

“Los bancos venían muy focalizados a tratar de dar esa liquidez que le sobraba y que no podía localizar en pases porque la tasa era baja, la ponían en el sector privado”, expresó Piazza. “Los bancos están comprando Lecaps, entonces, no se va el dólar pero los bancos están colocando dinero al 4,5%”, finalizó.