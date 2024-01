"El mercado necesita que se apruebe el DNU y la ley y que se llegue a un déficit fiscal 0", aseveró un experto

Las perspectivas económicas de la Argentina generan incertidumbre y el panorama puede varía en base a lo que disponga el Congreso con las medidas que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei. Por eso, el consultor en finanzas, Omar De Luca le explicó a Canal E que, "hay mucha expectativa con el resultado en diputados y en el senado de la Ley Ómnibus, que tuvo algunos ajustes, pero es como que esa ley va a marcar el rumbo de, por lo menos, los próximos 6 meses". "Si se dilata la aprobación, creo que Milei tiene un plab B de sacar otros decretos para llevar adelante su plan de gobierno".

"Hoy está concentrado en equilibrar las finanzas públicas para llegar a un déficit fiscal 0", para que luego "con una política cambiaria poder controlar la inflación a futuro", aseveró el consultor en finanzas. Luego añadió "Hay una gran apuesta de Milei y sus ministros de entrar en un segundo semestre con una inflación mucho más baja, pero va a depender de la aprobación del DNU"

Respecto al acuerdo con el FMI, el entrevistado explicó que, "el mercado lo tomó como algo positivo pero hasta ahí no más". "El mercado necesita que se apruebe el DNU y la ley y que se llegue a un déficit fiscal 0". El acuerdo con el Fondo "ayudó a calmar un poco el dólar, pero la presión sobre el dólar sigue estando y más aún en las próximas semanas no hay noticias más contundentes".

Sobre el tipo de cambio también impactó "la incidencia de los exportadores", que en medio de la liquidación hicieron que retroceda la divisa norteamericana.

El viaje de Javier Milei al Foro Económico Mundial en Davos

Sobre las implicancias del viaje de Milei al Foro Económico Mundial en Davos, Omar de Luca explicó que, "es muy importante que Milei haga este tipo de viajes para integrar a la Argentina al mundo".

De todas maneras, para el entrevistado: "Este tipo de viajes no quita la importancia de que se concreten los paquetes que debate el Congreso". En este sentido, "vemos una buena señal de Milei al ceder en algunos puntos para poder sacar su paquete de medidas".

Las negociaciones de Javier Milei en el Congreso

El presidente comenzó a ceder ciertos aspectos que conforman la Ley de Bases, aunque hay otros que no se negociarán. "Cosas que no se negocian es con el ajuste one shot, que si bien impacta a la clase media y a la clase baja, es la única forma de que valoremos todo el esfuerzo inicial en el segundo semestre, eso no lo va a negociar Milei", aseveró De Luca. Esto significa que, "toda la economía argentina se maneje por oferta y demanda sin intervencionismo del Estado", indicó.

El plan de dolarización de Javier Milei

"La dolarización sigue estando latente y para mi se va a acelerar en el segundo semestre cuando empecemos a ir a un déficit fiscal 0 y se levante el cepo cambiario", concluyó el entrevistado.