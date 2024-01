“El mundo inmobiliario está teniendo una transformación positiva”, señaló un especialista

Desde la derogación de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario vió un gran repunte y comenzó a aumentar la oferta de departamentos, después de un largo tiempo sin novedades. En este contexto, Canal E se comunicó con el prosecretario de la Cámara Inmobiliaria, Damián Caffarella.

“El mundo inmobiliario está teniendo una transformación positiva por la derogación”, comentó Damián Caffarella. “Estuvimos 4 años con una receta que no anduvo, una receta que fue bastante equitativa tanto para el propietario, el inquilino y para los corredores inmobiliarios, o sea, fue malísima para las 3 personas”, agregó.

En qué mes es apropiado aumentar un alquiler

Posteriormente, Caffarella planteó: “La mayoría de los corredores inmobiliarios compartimos que los aumentos deben ser cada 6 meses, pero eso es acuerdo entre partes”. Luego, manifestó que, “el acuerdo entre partes está en el aumento. Si el propietario tiene un inquilino que le abona bien y sin problema, no le va a aumentar algo loco que no lo pueda pagar. No es tan lineal la situación, es acuerdos entre partes”.

Las repercusiones de alquilar un departamento en dólares

“No estoy de acuerdo con que los alquileres sean en dólares porque vivimos en Argentina, todo tiene una justa medida y un límite”, sostuvo el entrevistado. “Comparto que las propiedades se vendan en dólares porque sino tendrías que ir con 50 bolsos de dinero, entonces, ponés la venta en dólares como para entablar un valor de mercado y que no tenga tanta fluctuación como tiene el alquiler”, argumentó.

En algunas lugares “asusta” observar un precio en dólares

Por otro lado, el prosecretario de la Cámara Inmobiliaria señaló: “El dólar tiene fluctuaciones importantes y eso hace que sea bastante errático poner un alquiler en dólares”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hay ciertos lugares que te van a aceptar el valor en dólares y otros que no, ya que pueden estar acostumbrados al tema del peso y los puede asustar ver un precio en dólares”.

Para finalizar, Caffarella expresó: “Estoy siendo muy positivo con este Gobierno, se viene, desde la mitad del año para adelante, momentos y oportunidades muy positivas. Se recomienda guardar la propiedad y después del segundo trimestre va a resurgir el boom inmobiliario”.