Fase dos: una prestigiosa calificadora de crédito estimó las claves del nuevo plan económico de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei en un cierto margen de tiempo implementó una cantidad de medidas que no tiene precedentes en ninguna otra gestión y es por eso que para analizar los cambios que se vieron en la economía argentina, este medio se puso en contacto con el director senior de la calificadora Fitch, Todd Martínez.

“Hasta ahora, en los primeros meses de la época Milei, nos hemos quedado bastante impresionados con algunos de sus logros, nos ha sorprendido muy positivamente su ajuste fiscal, más allá de algunos reparos sobre la calidad de ese ajuste”, comentó Todd Martínez. “Ha dependido más de la licuadora que de la motosierra y tal vez lo que Argentina necesita es un bisturí en vez de una motosierra”, agregó.

El panorama cambiario

Posteriormente, Martínez planteó: “En el tema monetario y cambiario, todavía sigue una política muy heterodoxa, es un Gobierno que ha dependido de la represión financiera, las tasas reales son muy negativas y ha preservado el cepo hasta ahora”. Luego, manifestó que, “todavía no nos queda claro si estamos en un rumbo hacia la estabilización y no sabemos la estrategia de salida de esas políticas heterodoxas”.

Las claves para levantar el cepo

“El Presidente tiene razón para levantar el cepo sanamente y sin mucha turbulencia, en nuestra visión hay que tener 2 condiciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo primero es que tal vez tienen que secar la plaza de los pesos, ya lo han hecho con los pasivos remunerados y con tasas reales muy negativas y ahora tienen que enfrentar el tema de los PUTs”.

Sobre la misma línea, el director senior de la calificadora Fitch señaló: “Hay una segunda condición que Milei no mencionó y que es clave para levantar el cepo, se trata de acumular dólares, para levantar el cepo no solo se necesita reducir el stock de pesos que podrían ser una demanda potencial de dólares”. A su vez, remarcó que, “la no acumulación de reservas es en este momento la pata más débil de los logros de Milei hasta ahora”.

Para finalizar, Martínez expresó: “Pensamos que sería muy difícil bajar la inflación a un nivel de 2% hacia finales del año, la economía va a repuntar, va a salir de una recesión y eso pone algo de presión en los precios, hay una recuperación de los salarios y eso implica algo de presión en la inflación”.