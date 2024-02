“El sector formal de la Argentina tiene una presión tributaria más elevada que la de países desarrollados”, señaló un economista

Uno de los factores más determinantes en la economía argentina se relaciona a la gran cantidad de impuestos que posee, lo que implica una fuerte presión tributaria sobre el sector formal, que es donde recae a raíz del alto nivel de informalidad que existe en el país. Ante este panorama, Canal E se comunicó con el economista, Guido Zack.

“La presión tributaria, por más que no parezca tan intuitivo, no la define el sistema tributario sino el nivel de gasto público”, comentó Guido Zack. “Si queremos financiar el gasto público con impuestos, de forma tal de no financiarlo ni con deuda, deuda externa o emisión, que ya sabemos las consecuencias que ha tenido eso”, agregó.

Argentina tiene la segunda presión tributaria más elevada de América Latina

Posteriormente, Zack planteó: “La presión tributaria de la Argentina es elevada en términos regionales, de América Latina, debe ser la segunda después de la de Brasil, pero está por debajo de los países desarrollados”.

Diferencias entre la presión tributaria entre el sector forma y el informal

“El problema es que acá hay que considerar el nivel de informalidad que tiene Argentina y otros países latinoamericanos, porque al haber una elevada informalidad, la presión tributaria promedio de la economía recae sobre el sector formal”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El sector formal de la Argentina tiene una presión tributaria más elevada que el sector formal de países desarrollados”.

Por otro lado, el economista señaló: “Este Gobierno quiere bajar el gasto y, por lo tanto, quiere bajar la presión tributaria. Todos los espacios políticos se han dado cuenta que no se puede seguir financiando gasto con emisión”. Sobre la misma línea, remarcó que, “con esa lógica, todo gobierno que quiera bajar el gasto va a querer bajar la presión tributaria, todo gobierno que quiera subir el gasto, va a implicar una suba de la presión tributaria”.

“Bienes personales es un impuesto bastante progresivo, esto significa que lo pagan relativamente los que más tienen”, expresó Zack. “En un contexto en el cual se está ajustando muy fuertemente jubilaciones, salarios públicos y ni siquiera llegan alimentos a los comedores, nosotros en nuestra propuesta proponemos reforzar los impuestos sobre el patrimonio”, finalizó.