El sector minorista registra una caída de 11 meses consecutivos

Con noviembre terminado, ya son 11 meses consecutivos que las ventas del sector minorista registran caídas. La falta de previsibilidad y el corrimiento de consumidores hacia los grandes supermercados perjudican exponencialmente la rentabilidad de los comercios más pequeños. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenia.

“Con este, tenemos 11 meses consecutivos de caídas en las ventas PyME minorista”, aseveró Salvador Femenia. “No nos sorprende por las condiciones y, sobre todo en este mes, porque hubo mucho movimiento de precios pre balotaje y post balotaje, con lo cual, esto con un poder adquisitivo que viene mermado en términos reales no se podía esperar otra cosa”, profundizó.

Los consumidores abandonan los comercios minoristas para comprar en supermercados

Posteriormente, Femenia planteó: “Algunos rubros tuvieron una caída mucho más pronunciada, como fue el caso de alimentos y bebidas, que cayó 7,7%”. Luego, manifestó que, “ahí se asentó algo que veníamos sufriendo desde el acuerdo de Precios Justos, que es el corrimiento de los consumidores de nuestro sector minorista hacia las grandes superficies porque tienen mayores posibilidades de promociones y ofertas”.

Ante esta situación, el empleo en el sector PyME no tiene mucha demanda

“En el sector PyME, tanto comercio como industria, hace rato que no tenemos mucha demanda de empleo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Por una cuestión de naturaleza de nuestras PyMEs, tratamos de mantener el empleo lo más que se pueda, pero no hay perspectiva de que haya aumento de empleo”.

La falta de proyección impide a las empresas poder prepararse

Por otro lado, el secretario de prensa de CAME señaló: “No tenemos mucha posibilidad de prepararnos porque venimos en un día a día sin poder proyectar, no tenemos previsibilidad, tenemos constante aumento de precios y cambio de modalidades en las relaciones con los proveedores”, por lo cual, “lo que estamos transitando es una estanflación, nosotros perdemos ventas y suben los precios y si no hay alguna política puntual hacia nuestro sector se hace muy dificultoso”.

“El plazo de pago, estamos hablando del sector minorista casi es efectivo contra mercadería”, comentó Femenia. “Cuando antes teníamos algún tipo de plazo o de convenio, aún las relaciones más viejas entre proveedores y minoristas llevan a esa situación de si no hay efectivo no se baja la mercadería”, concluyó.