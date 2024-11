Eleonora Gosman: “En el G20 lo vieron a Milei casi como un representante de Trump”

El Presidente Javier Milei estuvo presente en la cumbre del G20 organizada en Brasil, tuvo un saludo frío con Lula Da Silva y fue bastante moderado a la hora de expresar su discurso, no hubo grandes sobresaltos y algunos actores presentes vieron a Milei como una especie de representante de Donald Trump a pesar de que estuvo Joe Biden. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con la corresponsal en Brasil, Eleonora Gosman.

“El comunicado de prensa que salió de la Casa Rosada fue para la audiencia interna, para el público interno del país, no fue para una proyección internacional, además salió a último momento y no todo el mundo lo recibió”, comentó Eleonora Gosman. “Esta presencia en esta cumbre del G20 fue moderada de parte de Argentina y nadie sacó los píes del plato, ni siquiera Milei”, agregó.

Javier Milei mantuvo un discurso moderado en la cumbre del G20

Posteriormente, Gosman planteó: “Esta vez el discurso fue mucho más moderado, Milei dijo algo que tiene cierto sentido y es que el tema del hambre se va a resolver dentro del capitalismo, nadie está planteando hacerlo fuera del capitalismo, el planteo de Lula no es hacer esto fuera del capitalismo”. Luego, manifestó que lo dicho por Javier Milei, “no causó ningún impacto”.

“No hay política externa que vaya a hacer Argentina que no esté de alguna manera aceptada o bien vista por Donald Trump, que además toma a Argentina como un eje en América del Sur dado que las relaciones con Brasil todavía no se han establecido”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Dada esa circunstancia, es evidente que Argentina puede cumplir su papel en las relaciones futuras de Brasil con Estados Unidos”.

Los actores presentes en el G20 vieron a Milei como un representante de Trump

Por otro lado, la corresponsal en Brasil señaló: “En el G20 lo vieron a Milei casi como un representante de Trump, inclusive se esperaba de él que diera un discurso más ultraderechista, pero Milei estuvo bastante cuidadoso en ese sentido”. A su vez, remarcó que, “si leemos el texto del comunicado que sale de la Casa Rosada, es un texto cuidadoso, defiende las ideas internas de Milei pero cambia a nivel internacional”.

“El contenido económico de la relación bilateral entre Argentina y Brasil no se frena, al contrario, está avanzando”, expresó Gosman. Para finalizar, dijo que, “los proyectos son distintos, no es lo mismo el proyecto de Lula que el proyecto de Milei, Lula tiene una visión industrialista del desarrollo del país”.