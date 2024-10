Empieza a regir el blanqueo laboral: una medida que permite regularizar a los empleados no registrados

Con la aprobación de la reforma laboral allá por julio de este año, también incluía un régimen que permitía regularizar la situación de los empleados no registrados, conocido a su vez como blanqueo laboral, lo cual traerá una serie de beneficios para ambas partes. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con la contadora, Elisabet Piacentini.

“Esto forma parte de la reforma laboral que salió en julio de este año, junto a otros conceptos sale este blanqueo laboral que acaba de ser reglamentado por la AFIP, por lo tanto, ya se puede empezar a aplicar”, comentó Elisabet Piacentini. “Esto nunca había sucedido, entonces, ahora tenemos la oportunidad y es muy bueno para ambas partes”, agregó.

Cuáles son los casos más comunes que puede abarcar el blanqueo laboral

Posteriormente, Piacentini planteó: “Se puede regularizar 3 tipos de problemas que puede haber en los registros, por ejemplo, que una persona tenga el recibo de sueldo con una fecha de ingreso que no sea la real o bien que tengan el recibo de sueldo y que el sueldo no sea el que está cobrando”. Luego, manifestó que, “el tercer caso sería un empleado que no está registrado de ninguna manera y todavía está con su empleador”.

“El blanqueo lo que pide es que se rectifique la declaración jurada y se registre desde el día que ingresó realmente”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Para el empleado la ventaja es que desde que lo registran, ya empiezan a computarse los meses para una futura jubilación o pensión, es para empleados que todavía estén en la empresa y no para empleados que están en instancias judiciales”.

Cómo se beneficia el empleador al acceder al blanqueo laboral

Por otro lado, la contadora señaló: “El incentivo para el empleador es que de todo lo que no se pagó de cargas sociales para atrás, el sistema lo calcula, recalcula cuánto es lo que no se pagó de cargas sociales y calcula solamente el 10% para las PyMEs, es decir, perdona el 90% de las cargas sociales”.

Para finalizar, Piacentini expresó: “La gente ya quiere registrar bien a sus empleados, ahora muchísimos lo están viendo como un alivio y también es un alivio para todos aquellos que compulsivamente lo tienen que hacer porque ha recibido intimaciones de AFIP”.