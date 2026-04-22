“En 2027 o 2028 habrá que ir al mercado internacional de crédito a buscar financiamiento”, indicó un economista

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó, en medio de un escenario marcado por vencimientos de deuda, acceso limitado al crédito internacional y una economía con señales mixtas, la estrategia financiera del Gobierno y los desafíos hacia adelante.

Lucas Carattini consideró razonable la decisión oficial de recurrir a organismos internacionales en lugar del mercado: “Desde el punto de vista netamente financiero, tiene sentido”. Además, destacó que permite acceder a mejores condiciones: “Te va a permitir obtener una tasa más baja de la que podrías obtener hoy en mercado”.

Se extienden los plazos del préstamo

También subrayó la ventaja en términos de plazos: “Pasamos de hablar de un repo a un año a, en este caso, hablar de un préstamo de aproximadamente 5 o 6 años”.

Sin embargo, Carattini advirtió que esta estrategia es transitoria: “La Argentina va a tener que ir a tomar, no necesariamente para un financiamiento nuevo, sino para meramente rolear la deuda”. Y agregó: “Vas a tener que ir al mercado, en este caso al mercado internacional”.

La búsqueda de financiamiento deberá proyectarse para los próximos años

En esa línea, remarcó que el acceso al crédito externo es inevitable: “No será este año, perfecto, el año que viene sí vas a tener que, o en 2028, sí vas a tener que ir al mercado internacional de crédito a buscar financiamiento”.

El entrevistado vinculó las dificultades para bajar el riesgo país con antecedentes históricos: “Es un poco natural también que a la Argentina le cueste comprimir al riesgo país, porque en definitiva no honramos nuestros compromisos”.

Por eso, planteó la necesidad de moderar el discurso oficial: “Creo que el Gobierno no tiene que ser obtuso, y tiene que tener claridad al respecto”. Sobre la misma línea, sugirió “tener ligeramente un poco más de humildad” en la relación con los mercados.