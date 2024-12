Energía solar: “El sector está en pleno auge y se ve un gran crecimiento en lo que es enfocado a la industria”

La energía solar está imponiéndose en distintos sectores del agro y a lo largo de 2024 se ha visto un crecimiento de su implementación en diferentes industrias, el retorno de la inversión suele darse después de 3 años, los sistemas casi no necesitan mantenimiento y el precio en dólares resulta accesible. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el empresario, Felipe Ojeda.

“El sector de la energía solar está en pleno auge, sobre todo en Argentina, mundialmente ya viene bastante desarrollado, sobre todo en el último tiempo con el avance de estas tecnologías”, comentó Felipe Ojeda. “En lo que respecta a Argentina, se ve un gran crecimiento, sobre todo este año, en lo que es enfocado a la industria, que viene un poco relacionado con el tema del aumento de las tarifas de luz”, agregó.

La inversión en energía solar tarda 3 años en devolver ganancias

Posteriormente, Ojeda planteó: “En cuanto a la inversión es muy relativo según el tipo de sistema y el retorno de inversión, en lo que respecta a la industria, ronda los 3 años más o menos el recupero”. Luego, manifestó que, “la tendencia va disminuyendo porque se está dando la disminución en precio de dólar de los equipos de energía solar y, por otro lado, el aumento de las tarifas en términos de dólares”.

“El retorno es cada vez más atractivo, hay mucho incentivo para lo que es instalación de energías renovables, como por ejemplo poder inyectar o vender energía a la distribuidora cooperativa, eso lo hace más redituable todavía”, sostuvo el entrevistado. “Para sistemas más chicos se alarga un poco el retorno de la inversión”, complementó.

Qué usos le da el agro a la energía solar

Por otro lado, el empresario señaló: “Por ahí la aplicación para el agro es diferente a lo que se busca en el ahorro”. Sobre la misma línea, remarcó que, “con la energía solar tenemos diferentes soluciones, en lo que respecta al agro está muy enfocado a lo que es riego solar o bombas solares para uso de ganadería”.

“Los sistemas de energía solar no tienen un gasto diario ni mantenimiento, esa es una de las ventajas que tiene este sistema a diferencia del agro donde no hay energía eléctrica y generalmente se utilizan grupos diesel”, expresó Ojeda. “Este tipo de sistema es totalmente limpio, no requiere de ningún insumo y el mantenimiento es mínimo”, concluyó.