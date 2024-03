Fuertes demoras en el AMBA ante una nueva alerta meteorológica

La incesante caída de lluvia no da respiro en los distintos puntos del país, el tránsito se acrecenta debido a la disminución de la circulación en las calles, principalmente por carriles inundados. El subte se encuentra con demoras y hay algunas líneas de trenes cortadas o interrumpidas. Con el fin de ampliar esta información, este medio se puso en comunicación con el periodista especializado en tránsito, Ernesto Arriaga.

“Hay varias complicaciones, por ejemplo, el acceso sureste que va de la Buenos Aires - La Plata hacia el Triángulo de Bernal está totalmente cortado por agua, está lloviendo mucho en esa zona más la acumulada de antes”, comentó Ernesto Arriaga. “Por otro lado, la Buenos Aires - La Plata kilometro 24.500, un camión hizo tijera, iba circulando por el carril 1, esquivó un charco de agua y un auto que se le cruzó pegó un volantazo y quedó cruzado”, agregó.

Posteriormente, Arriaga planteó: “Quedó un solo carril y hay un operativo en la autopista con móviles de OBASA, de seguridad vial, no hubo heridos, pero están circulando a 10 kilómetros por hora y hay demoras clásicas por este incidente”.

El ferrocarril Roca se encuentra interrumpido

“La General Paz con mucha lluvia mano a Lugones, hay un carril con un poco de agua hacia la cancha de River y el ferrocarril Roca, que va a La Plata, está interrumpido”, informó el entrevistado sobre el estado de uno de los accesos más importantes. “Los subtes por ahora tienen demoras pero no tienen cortes y en el Aeroparque Jorge Newberry hace rato que hay demoras en todos los vuelos”, complementó.

Demoras en el Aeroparque Jorge Newberry

Sobre la misma línea, señaló que, “al haber tormenta eléctrica, no se puede subir las valijas en carrito a cielo abierto, así lo indica el protocolo y hay demoras, no por la metodología del avión, sino porque está bien que el gremio no permita que los trabajadores de este cargo suban valijas”. A su vez, el periodista aseguró que, “van a tener demoras los vuelos al llegar a la zona del interior y después van a tener demoras cuando vuelvan del interior del país”.

A modo de cierre, Arriaga expresó el estado del ferrocarril Sarmiento: “Tiene una interrupción por caída de 2 árboles después de Liniers, así que está haciendo Once - Liniers y luego condicional hacia Moreno”.