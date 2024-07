Una de las principales características del Gobierno de Javier Milei sin duda ha sido la fuerte implementación de la política de shock y el no dejar lugar al gradualismo. Eso incluye tanto el ajuste que se realizó para equilibrar las cuentas públicas como la parte discursiva. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con un ex funcionario de Milei, Osvaldo Giordano.

“Este Gobierno impulsa ideas muy disruptivas que son muy necesarias para una Argentina que tiene una larga decadencia de décadas, en la cual ha planteado y convencido a mucha gente en relación a tener que cambiar”, comentó Osvaldo Giordano. “Fundamentalmente, en relación a tener que cambiar la organización del Estado, es decir, el mal funcionamiento del Estado a los fines de salir de esta permanente crisis”, agregó.

Los logros del Gobierno en materia macroeconómica

Posteriormente, Giordano planteó: “El Gobierno ha hecho logros importantes y también lo ha hecho en el plan de estabilización”. Luego, remarcó que, “arrancó diciembre en una situación muy próxima a una hiperinflación y en función de llevar a la práctica estas ideas del equilibrio fiscal, consiguió una reducción por encima de lo que esperábamos en materia inflacionaria”.

La integración de Federico Sturzenegger al Gobierno podría traer optimismo

“Si Sturzenegger asume dentro de la estructura de un ministerio y realmente se toma como un tema prioritario todas estas transformaciones, esta es realmente la segunda etapa del plan y, si se hace bien, hay razones para el optimismo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La línea de trabajo está bien, lo que no veíamos era cómo llevarlo a la práctica”.

Por otro lado, el ex funcionario de Milei señaló: “No hay sociedad moderna que funcione sin Estado, el problema que tenemos los argentinos no es que tenemos Estado, sino que tenemos un Estado muy mal organizado y que funciona muy mal y lo que hay que cambiar es eso”. A su vez, remarcó que, “ahí hay una confusión, no hay que subestimar el problema, La Libertad Avanza es un partido que nació de la nada, sin experiencia en administración pública y ante el desconocimiento subestimaron el problema”.

Para finalizar, Giordano expresó: “Este es un proceso de aprendizaje, el problema es que no tenemos mucho tiempo para el aprendizaje, entonces, si se suma que es un gran desafío y hay muchas dificultades, la Ley Bases se demoró en parte por inexperiencia del Gobierno pero también por bloqueos”.