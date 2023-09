Eugenio Semino: “Se ha sometido a los adultos mayores a una brutal crisis sanitaria”

Debido a la insostenible situación con respecto a las importaciones que padece Argentina, el sector sanitario se ve altamente afectado por la falta de insumos, entre ellos, el material para llevar a cabo intervenciones cardiovasculares. Esto representa un grave problema para los adultos mayores que necesitan programar una operación. En este contexto, este medio se contactó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Se anuncia como un cambio algo que en realidad no se venía suministrando”, comentó Eugenio Semino. “Hace 2 meses que el PAMI no viene dando muchas de las prestaciones y tampoco fue a regular la entrega de pañales. En septiembre directamente no hubo posibilidad de los pacientes de poder acceder a ellos”, agregó.

El nuevo sistema anunciado por la directora del PAMI

A partir de los reclamos de las familias, Semino manifestó: “La directora del PAMI hizo este anuncio de cambio de sistema, que a día de hoy, nadie entiende bien cómo funciona”. En relación a este tema, explicó que, “lo que se señaló es que iba a cambiar el sistema, los pacientes podían comprar los pañales en cualquier lado y luego en el recibo del mensual les iba a llegar un reintegro que tampoco se especificó de cuánto es”.

“Los adultos mayores pueden comprar menos cantidad de lo que necesitan”, advirtió el defensor de la tercera edad. Por otro lado, aseveró que, “es un verdadero disparate que no se estén suministrando bolsas de colostomía. Hay pacientes ostomizados que tienen que hacer una peregrinación para conseguir sus bolsas”.

Denuncian la falta de material para cirugías cardiovasculares

Con respecto a la falta de insumos, el entrevistado señaló: “No hay material para cirugías cardiovasculares, hay material exclusivamente para las intervenciones de urgencia, pero no así para programar intervenciones”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no hay la posibilidad de stent, que es algo que se utiliza tanto para los adultos mayores como para los jóvenes, con la particularidad de que los adultos mayores no tienen tiempo de espera”.

Las autoridades del PAMI ausentes ante la crisis sanitaria

“Con todas estas explicaciones estrambóticas del dólar y la importación, se ha sometido a los adultos mayores a una brutal crisis sanitaria, de lo cual, las autoridades de PAMI, con 5 millones de beneficiarios, no dicen nada sobre esta situación”, concluyó.