Expectativa por las inversiones en 2025: “Todo va a ir de la mano con cómo vaya rebotando la economía”

Crece la expectativa de cara al 2025 en cuanto a las inversiones debido al esperado crecimiento económico, a eso se le suma la llegada de fondos provenientes del extranjero que engrosen las reservas del Banco Central y se alcance sin dificultades una liberalización del cepo cambiario. En relación a este tema, este medio dialogó con el asesor financiero, Omar De Lucca.

“El dólar está empezando a experimentar una baja, quizás estemos lejos de encontrar todavía el piso o el nuevo precio de equilibrio”, comentó Omar De Lucca. “La brecha en su momento estaba prácticamente nula contra el dólar oficial, por lo cual, una vez que pasen estos meses de verano con mayor demanda de divisas, vamos a volver a ver una paridad contra el dólar oficial que debería mantenerse del 2025 hacia adelante”, agregó.

El engrosamiento de las reservas del Banco Central será clave para salir del cepo

Posteriormente, De Lucca planteó: “Se ve muy comprometido al Presidente Javier Milei con la obtención pronta de nuevos créditos financieros, no solamente con el FMI sino con otros organismos multilaterales de crédito de otros bancos mundiales”. Luego, manifestó que, “el objetivo es incrementar las reservas del Banco Central por diversas vías para que el Gobierno, una vez que logre esa espalda fuerte de dólares reales, pueda empezar a abrir el cepo”.

“Al no haber dólares no se puede abrir el cepo porque no se tiene con qué sostener la demanda de la gente, pero todo va a estar encaminado para que eso suceda en la primera parte del año”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Por el lado de las reservas, todavía Argentina está con un saldo negativo real”.

El aumento de las inversiones va a depender del rebote de la economía

Por otro lado, el asesor financiero señaló: “Con respecto a las inversiones, todo va a ir de la mano en cómo vaya rebotando la economía, es la gran expectativa del Presidente para este año”. A su vez, remarcó que, “la economía, tras haber caído fuerte durante 2024, debería experimentar un rebote para que la tasa de crecimiento de 2025 sea atractiva para el producto bruto interno”.

“Se necesita mucha más inversión para poner al país de pie y que la economía crezca de manera sostenida y no sea algo que ilusione un mes y al mes siguiente vuelva a caer”, expresó De Lucca. “Todas las expectativas están puestas en ese repunte del consumo que esperemos que se pueda dar lo antes posible”, finalizó.