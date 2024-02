Fernando Gónzalez: "A Isabel Díaz Ayuso le pareció muy interesante el proyecto de Javier Milei"

La imagen de Javier Milei da vuelta al mundo y genera una gran curiosidad. Es que además de haber dado un discurso altamente disruptivo en el Foro de Davos, se trata del primer presidente abiertamente libertario en la historia moderna.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Fernando González, periodista y director de El Observador de España, quien habló sobre la repercusión y la imagen del presidente argentino en el país ibérico.

Imagen de Milei en España

“Tuve una entrevista con Isabel Díaz Ayuso y nos dedicó un poco menos de una hora en un momento de alta tensión en España”, dijo González, quien luego completó: “La ley de amnistía está generando una gran polémica en el país”.

“Díaz Ayuso habló también de Argentina y Uruguay y sorprendió diciendo que Javier Milei es el político de moda en Europa”, disparó el periodista. “Díaz Ayuso sería la próxima candidata presidencial del PP para España”, aclaró.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que Díaz Ayuso puso de moda a Madrid en el mundo. “Aconsejó a Milei pidiéndole paciencia y construcción de consensos para llevar a cabo su proyecto, el cual le pareció muy atractivo. También dijo que debe tener firmeza”, complementó.

Asimismo, el director de El Observador dijo que a la mandataria le gustaría reunirse con Javier Milei en España o en la Argentina. “España no termina de entender el fenómeno Milei porque lo ve como un aliado de Vox. No obstante, están empezando a ver que Milei viene de una corriente económica y no identitaria nacionalista. En términos económicos está más cerca del PP que de Vox”, añadió.

Finalmente, González dijo que le sorprendió de Díaz Ayuso su calma y su profundidad política. “Todas las definiciones que da no tienen relleno, todas tienen significancia política”, concluyó.