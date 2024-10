Fluidez tributaria: AFIP implementará una medida para que el IVA se liquide “prácticamente solo”

En medio de los anuncios sobre su cierre, desde AFIP surgió una medida que les permitirá a los contribuyentes liquidar el IVA de manera automática y sin los interminables trámites que se solían hacer anteriormente. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con la tributarista, Elisabet Piacentini.

“El IVA se va a liquidar prácticamente solo, va a ser una declaración jurada de IVA precargada”, comentó Elisabet Piacentini. “Esto lo estamos esperando desde hace 4 años, a partir de este mes se ejecuta la medida, para la liquidación del IVA del mes de octubre va a estar vigente”, agregó.

La declaración jurada de IVA precargada abarcará al 90% de los contribuyentes

Posteriormente, Piacentini planteó: “Es para el 90% de los contribuyentes, prácticamente todos salvo algunas empresas grandes que tienen otro sistema, personas humanas como también PyMEs o empresas”. Luego, manifestó que, “AFIP tiene un sistema de cruce de datos importantísimo, uno de los más completos del mundo”.

Se estima que no habrá una nueva prorrogación del blanqueo

“No va a haber una nueva prórroga del blanqueo porque en la anterior ocasión cuando cerraba el mes y vencía el plazo, no daban abasto los bancos, los sistemas ni toda la estructura porque había quedado corto el plazo”, sostuvo la entrevistada. “Al haber dado 30 días más ya eso fue más tranquilo, esta semana ya no se abrieron tantas cuentas CERA”, complementó.

Por otro lado, la tributarista señaló: “Las cuentas de Estados Unidos están ingresando en el blanqueo, cuando son cuentas más pequeñas es lo mismo hacerlo ahora que más adelante porque entra en el monto de las franquicias, hasta USD 100.000 se puede hacer con tranquilidad”. A su vez, remarcó que “AFIP ya empezó a mostrar el lugar donde se puede consultar qué información tiene con respecto a cuentas del exterior y algunas de Estados Unidos están siendo vistas”.