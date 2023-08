Fuerte repunte de bonos y acciones en el Merval tras el efecto de las elecciones

Javier Milei ganó las elecciones PASO y en la apertura de los mercados bursátiles locales hubo una caída muy marcada, que durante el día se revirtió en una tendencia alcista con un índice Merval que crece más del 4%. Por este motivo, en Pasando Pantalla, Canal E dialogó con Soledad López, analista de Rava Bursátil, quien aseveró que "el mercado ya se olvidó de la baja de hoy a la mañana".

"El mercado arrancó terrible con mucho temor", aseveró la entrevistada. Luego completó: "Después en realidad lo que empezó a pasar es que nos damos cuenta que esto no está cerrado, no está definido, que es una elección abierta para octubre".

Para López: "Sorprendió la devaluación del Banco Central" pero igualmente para el mercado "si se festeja que no estén dando vuelta, y que hayan decidido devaluar fuertemente de primera".

Respecto a si esta devaluación del dólar blue estaba pactada, Soledad López dijo: "No sabemos si esto fue un pedido y si iba a pasar sin importar el resultado". "Lo que si el mercado toma a bien es que el Gobierno toma el toro por las astas y no anduvo con vueltas". "Porque también podrían haber puesto otro parking, otra normativa para frenar los tipos de cambio y no lo hicieron".

Además la especialista aseveró que se redujo la intervención del Banco Central en los dólares que se adquieren por medio de la bolsa de valores.

En tanto, interrogada sobre cuales son las consultas más usuales tras las elecciones, la entrevistada dijo que, "la gente lo que más pregunta es cuanto cuesta comprar dólar MEP".