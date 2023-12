Gabriel Caamaño: “Cuanto más tiempo pase sin anuncios, más ansiedad va a haber”

La gestión de Javier Milei ya comenzó y con ello llega el plan “motosierra”. Se trata de un ajuste fiscal de shock sobre subsidios y gasto público para intentar llegar al equilibrio fiscal consolidado durante el 2024.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Gabriel Caamaño, quien habló sobre la puesta en marcha del plan “motosierra” del presidente Javier Milei.

Plan motosierra

“Milei hizo un diagnóstico con un estado de situación crítica, ahora hay que ver el paquete de medidas para enfrentar la dinámica tan compleja que hay”, dijo Caamaño, quien luego completó: “El plan debería ser contundente y rápido”.

“Cuanto más tiempo pase entre la definición tan tremenda de Javier Milei y los anuncios, más ansiedad va a haber”, disparó el economista. “No habría una salida del cepo como en el 2015 sino un esquema de transición mientras se avanza con el ajuste”, explicó.

En esa misma línea, el analista dijo que puede haber shock en lo fiscal y gradualismo en lo cambiario. “Argentina no tiene un buen récord de salida gradual de los controles de cambio, no hay mucho tiempo para una transición porque no hay reservas”, añadió.

“Ningún candidato tenía un plan de salida del cepo al día uno, Milei, para mal o para bien, siempre dijo que había que solucionar las Leliqs antes”, detalló el experto.

Finalmente, Caamaño habló sobre la inflación que se viene: “Noviembre cerró con un 12% y en diciembre hay una aceleración importante porque se liberaron precios”.