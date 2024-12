Gendarme argentino detenido en Venezuela: “Es una situación común a varios países que se está agudizando”

Persiste la preocupación en el país por el gendarme argentino detenido en Venezuela, ya se involucraron actores políticos importantes como Patricia Bullrich pero aún no ha habido respuestas al respecto, además, la privatización de la libertad se está dando para otras personas de otros países que se encuentran a la vista de la dictadura de Nicolás Maduro. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el analista internacional, Santiago Farrell.

“Es ocioso tratar de responder a Diosdado Cabello, es el hombre más duro del chavismo, teóricamente el número 2, pero que en los últimos meses, luego de una serie de cambios que ha habido en la estructura militar, ha salido muy fortalecido”, comentó Santiago Farrell. “Hoy es el hombre que maneja los servicios de inteligencia, maneja la temible policía política que fue la responsable de la detención del gendarme y muchos otros en las últimas semanas”, agregó.

Las acusaciones de Diosdado Cabello contra el gendarme rehén

Posteriormente, Uspallata planteó: “Cabello tiene esa impavidez por decir cualquier cosa, en su programa sobre todo que sale en el canal estatal venezolano y allí es donde él dijo que si uno entra a Instagram de este gendarme se ve que viaja por todo el mundo con un sueldo de 500 dólares”. Luego, manifestó que, “esto se acaba de aclarar y lo que viajó mucho en el área de Chile es porque el gendarme vive en Uspallata, trabaja en el puesto fronterizo y cruza en esa región”.

“Se sugiere como si el gendarme hubiera estado en Tahití, en Tailandia o en otros destinos con ese sueldo y no fue así, es inutil tratar de responder eso”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Argentina no debe quedar atrapada ahí, pero también está atrapada en esta dificultad que no es única de Argentina”.

Argentina no es el único país con personas detenidas

Por otro lado, el analista internacional señaló: “Hace pocas semanas se detuvo a 3 ciudadanos españoles, a quienes también les endilgaron participar de una conspiración para matar al presidente Maduro”. A su vez, remarcó que, “hay varios hispanos venezolanos detenidos y también hispanos italianos, es decir, es una situación común a varios que se está agudizando en las últimas semanas”.

Para finalizar, Farrell expresó: “A partir de lo que sucedió con las elecciones, todo se decantó en lo que podríamos llamar un sinceramiento, es decir, el régimen venezolano ya dejó de jugar a la democracia y quedó en claro que es, más que una autocracia, una dictadura”.