Gin Tonic tirado: la nueva forma sustentable de tomar, que crece en todo el país

El gin tonic tirado es una original forma de consumir esta bebida que nació con la idea de llegar a un público al cual no tenían acceso: las cervecerías. Sin embargo, en la actualidad es un fenómeno que se expande, genera trabajo y no para de crecer.



Para hablar sobre este tema, nos comunicamos con Bruno Moretti, dueño y fundador de la destilería “Moretti” quién contó que, “las cervecerías ya tenían implementado el sistema de tirado por canillas y barriles y se nos ocurrió hacer un producto para ellos”.

Moretti aseguró que, “al principio fue difícil vender”, pero hoy ya son “miles de bares en todo el país que tienen este sistema”.

En relación al costo que tiene producir gin tonic tirado, el empresario sostuvo que, “lo que más se ahorra es en residuo. No hay plástico. No hay vidrio. Y no hay que reciclar” y agregó: “Que sea sustentable es el mejor ahorro”.

A partir de este invento, la destilería incrementó su planta de personal y desde 2019 se cuadriplicó ese número, llegando en 2020/2021 a multiplicarse por 10 la demanda en el mercado. “Hoy producimos 50 mil litros mensuales”, contó Moretti.

En Inglaterra, por este invento, su creador recibió un premio a nivel mundial: “Icon of Gin”; una distinción en donde “uno no se presenta, sino te eligen”, confesó.

Para finalizar, Moretti aseguró desconocer el motivo por el cual los argentinos se inclinaron a tomar gin tonic. “Creo que son modas cíclicas, aunque es muy difícil saberlo”, manifestó.