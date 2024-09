El dólar viene registrando una estabilidad en las últimas jornadas y eso se debe al factor estacional de estar a principio de mes, pero también al aumento de depósitos en dólares que hay en los bancos gracias al blanqueo. En este contexto, este medio dialogó con el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch.

“El dólar estuvo tranquilo por un factor estacional, es principio de mes y se necesitan pesos para pagar sueldos, cubrir cheques a los proveedores y después pagar vencimientos, todo lo que vence a principio de mes tiene mucha necesidad de pesos”, comentó Mariano Gorodisch. “También está el blanqueo, que provoca que haya muchos inversores haciendo el contado con liquidación inverso, sacando dólares del exterior para tener pesos en Argentina y blanquear pesos”, agregó.

Los depósitos en dólares vienen subiendo a raíz del blanqueo

Posteriormente, Gorodisch planteó: “Teóricamente, el 30 de septiembre es el último día del blanqueo, seguramente lo van a extender, le da por ley el poder ejecutivo la posibilidad de extenderlo hasta el 31 de diciembre”. Luego, manifestó que, “un mes más lo van a extender porque en los últimos días los depósitos en dólares vienen subiendo mucho, la última cifra fueron USD 140 millones en un día”.

La cifra no anunciada que se espera obtener del blanqueo de efectivo serían USD 7.000 millones

“A cifras de hoy, llegarían a USD 1.500 millones el blanqueo de efectivo, no estamos hablando del blanqueo de inmuebles ni de cuentas en el exterior”, sostuvo el entrevistado. “La gran expectativa que tienen en el Gobierno es, que no lo van a decir nunca, poder llegar a USD 7.000 millones de blanqueo de efectivo”, complementó.

Por otro lado, el periodista especializado en economía señaló: “Se estima que son USD 200.000 millones que están fuera del sistema financiero y al no estar depositado, no tiene chances de estar blanqueado, esa plata no puede ser invertida”. A su vez, remarcó que, “muchos están blanqueando para poder hacer rendimientos en pesos, un carry trade que da ganancias fabulosas con esta baja del dólar, 3% abajo el blue y 2% abajo el mep y el ccl”.

A modo de cierre, Gorodisch expresó: “La estrella son los fondos de Lecap, que rinden 3,5% mensual y, con una baja del dólar financiero, pasa a rendir un 5,5% mensual en dólares, si el dólar sigue bajando mayor va a ser el rendimiento”.