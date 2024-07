Una vez terminadas las elecciones, las cuales dieron con la victoria del hoy Presidente Javier Milei, entró en una incertidumbre el futuro del PRO, sobre todo teniendo en cuenta que más de un representante del partido se vio en un rotundo apoyo a La Libertad Avanza para que se dé la victoria en las urnas. En función de desarrollar lo que pueda ocurrir con el espacio que preside Mauricio Macri, este medio se comunicó con la senadora nacional, Guadalupe Tagliaferri.

“Reclamar los fondos de la ciudad es algo que hay que hacer siempre, independientemente si nos gusta más o menos el Gobierno”, comentó Guadalupe Tagliaferri. “Defender a todos los gobernadores, sobre todo los del PRO, cuando opinan distinto al Gobierno Nacional, hay que hacerlo siempre”, agregó.

La especulación del momento tiende a generar inquietudes

Posteriormente, Tagliaferri planteó: “Lo que genera alguna inquietud es esta especulación del momento, cuándo, cómo y si no son varios los reclamos respecto a la autonomía de las provincias y a lo que se le adeuda por parte del Gobierno Nacional”.

Se instaura una disyuntiva en el PRO ante la posibilidad de fusionarse con LLA

“Si el PRO se relaciona con La Libertad Avanza o no es una estrategia especulativa y electoral, lo que se discutió en la asamblea del PRO era quiénes tenían la lapicera para poder negociar mejor”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Había un sector que planteaba la fusión absoluta y otro que quería la lapicera para negociar por un poco más de poder, pero ninguno de los 2 sectores se plantea no ser parte de La Libertad Avanza”.

Por otro lado, la senadora nacional señaló: “Tampoco creo en una alianza electoral, porque el año que viene se va a plebiscitar el rumbo de la Argentina que plantea Milei y si bien se puede estar 100% de acuerdo con el equilibrio fiscal, eso no resuelve la baja o la mejora de la calidad educativa de Argentina”.

“Con la Ley Bases, el PRO en el Senado votó a libro cerrado, no hizo ninguna opinión, no hizo ninguna mejora y yo como senadora dentro del PRO planteé un montón de mejoras que además fueron escuchadas por el Gobierno”, expresó Tagliaferri. “No soy senadora por el oficialismo, no soy parte de La Libertad Avanza, pero sí estoy acompañando todas aquellas cosas que vengan a transformar positivamente a Argentina”, agregó.