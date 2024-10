Gustavo Córdoba: “El Gobierno busca sostener una discusión pública sin argumentos o mal informado”

En el último tiempo la agenda pública se ha visto centrada en el tema universitario tras el veto al financiamiento que se reclamó en las calles frente al Congreso, lo cual ha incrementado esta confrontación entre el Gobierno y la universidad pública. En relación a este tema, este medio dialogó con el director de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba.

“El 80% de la población dice que si sirve para la movilidad social la universidad pública y un 75% dijo que rechaza de plano la idea del Presidente de que los pobres no llegan a la universidad pública”, comentó Gustavo Córdoba. “Llama la atención y resulta una extrañeza la mala utilización de las estadísticas públicas, inclusive en la formulación del discurso presidencial”, agregó.

Desinformación dentro del Gobierno

Posteriormente, Córdoba planteó: “El Gobierno busca sostener, por un lado, una discusión pública sin argumentos o mal informado y sin conocer la idiosincrasia del funcionamiento de las universidades”. Luego, manifestó que, “el Indec mismo desmiente lo dicho por el Presidente, 4 de cada 10 estudiantes universitarios en la Argentina de hoy son pobres, ni siquiera leen las propias estadísticas del Gobierno”.

Tema universitario: una cortina para tapar los vaivenes económicos

“Esa improvisación es grave porque este Gobierno utiliza esos temas a modo de cortina, para no discutir por ejemplo la ley hojarasca y las implicancias económicas que tiene la política económica que ha implementado el Gobierno”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es de tal magnitud este error de escoger un adversario simbólicamente tan poderoso que a partir de acá el desgaste va a ser inmediato”.

Por otro lado, el director de Zuban Córdoba señaló: “Este es el típico Gobierno del cual no hay que tomar en consideración lo que dice sino lo que hace, ya que en menos de una semana tuvo 3 posturas distintas respecto del conflicto universitario”. A su vez, remarcó que, “cuando impera el desconocimiento sobre el funcionamiento de las universidades y, además, el Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de un tema como las auditorías”.

A modo de cierre, Córdoba expresó: “El Gobierno es ignorante en cuanto a los modos de proceder frente a este conflicto, básicamente no entiende, no utiliza el consenso y no utiliza el conciliar intereses, por eso trata a los estudiantes de terroristas”.