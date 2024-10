"Hasta la elección de octubre 2025 el esquema cambiario va a tratar de no moverse”, indicó un economista

La situación con el cepo cambiario continúa muy presente en la agenda económica del Gobierno, sobre todo tras las distintas especulaciones ante la baja de la inflación y la estabilidad que se mantiene en los dólares financieros. Ante este panorama, este medio dialogó con el economista, Amilcar Collante.

“Parece que hay cepo para largo, las señales que está marcando el Gobierno coinciden en que hasta la elección de octubre 2025 el esquema cambiario va a tratar de no moverse o hacerle algún ajuste mínimo en el margen”, comentó Amilcar Collante. “Hay restricciones que son menores y todavía tampoco se han retirado, así que hay mucha prudencia en eso por parte del Gobierno”, agregó.

El esquema cambiario actual no permitiría avanzar en la acumulación de reservas

Posteriormente, Collante planteó: “Si se estira el esquema cambiario, se tiene que convivir con reservas que no van a poder recuperar mucho, hay que ver después de dónde el Gobierno puede tener ese puente financiero sin el superávit comercial”.

Las señales del Gobierno hacia el mercado

“En el verano hay 2 cuestiones, está la cuenta de servicios que le va a demandar bastante al Gobierno, entonces, se puede relajar por un lado pero hay que ver qué hace con el retiro del impuesto país”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El Gobierno le puede dar una señal al mercado para decir que el cepo va a estar para largo pero no eternamente y la cobertura es mayor en un año electoral”.

Por otro lado, el economista señaló: “No hay dudas de que se cumple a rajatabla el ancla fiscal, lo que no está claro es el sector externo, entonces, si hay una dolarización no tan importante hay que tener algo con qué contrarrestarlo”. A su vez, remarcó que, “no está claro a qué esquema quiere ir el Gobierno, aunque Milei dejó deslizar que se podía ir a un tipo de cambio flexible”.

Sobre el final, Collante destacó que, “alguna señal debería dar el Gobierno en cuanto a apertura del cepo en el arranque del 2025, aunque no sea una eliminación tan contundente como la que todos esperan”.