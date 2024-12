Las variables económicas que se le presentan al Gobierno están haciendo que varias de las medidas que se quieren implementar se atrasen, tales como la salida del cepo cambiario y la eliminación de impuestos. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini.

“Que esté la voluntad política de todas estas cosas, como por ejemplo el Presidente hablando en la sociedad rural de la eventual eliminación de las retenciones, siempre es positivo”, comentó Lucas Carattini. “Después hay que ver la realidad práctica de cómo se van aplicando todas esas medidas y qué tanta velocidad hay para practicar esas medidas”, agregó.

Reducir los impuestos y su complicación en el Congreso

Posteriormente, Carattini planteó: “El reducir la cantidad de impuestos que tiene Argentina es claramente algo positivo, el problema es que hay que presentarlo en el Congreso, que el Congreso lo apruebe y hay muchas cosas que también van a tener que estar de acuerdo las provincias”.

“El cepo es evidente que el Gobierno lo quiere eliminar más temprano que tarde, ya sea mediante un acuerdo con el FMI o algún tipo de acuerdo con privados para sumar nuevos fondos a las reservas y poder terminar de eliminar restricciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay que ver cómo la realidad lleva a que eso termine sucediendo porque el acuerdo con el Fondo es un acuerdo político y que los privados tengan las ganas de financiar”.

El Gobierno no estaría tan apurado en levantar el cepo

Por otro lado, el economista señaló: “Hay una idea de que el Gobierno no quiere desarmar tan rápido el cepo, porque la apreciación del tipo de cambio sería más fuerte”. A su vez, remarcó que, “Argentina, a corto plazo, no tiene un faltante de dólares, ya que el agro está liquidando porque prácticamente no hay brecha y hay superávit comercial”.

Sobre el final, Carattini destacó que, “puede ser que haya una mayor apreciación del tipo de cambio si el cepo no lo sacan, por lo cual, el Gobierno está aprovechando estirar un poco más la salida del cepo para que eso no suceda porque puede ser contraproducente una excesiva apreciación del tipo de cambio”.