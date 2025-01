En el marco de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, Héctor Torres, ex representante de Argentina ante el FMI, brindó su análisis para este medio sobre el avance de las discusiones y los desafíos que enfrenta el país. Aunque los detalles oficiales se conocerán en una próxima conferencia del FMI, las expectativas no son completamente optimistas: “Cuando hay buenas noticias, todos se apresuran a darlas y aquí no parece ser el caso”.

Un tema central en las negociaciones con el FMI es el tipo de cambio y cómo se manejará la transición hacia un sistema sin restricciones cambiarias. Héctor Torres subrayó que el Gobierno está priorizando mantener un tipo de cambio controlado con un crawling peg del 1% hasta después de las elecciones, evitando medidas drásticas como una devaluación. Sin embargo, advirtió que esta estrategia incrementa la presión en el mercado: “Cuanto mayor es el atraso cambiario, mayores son las expectativas de corrección”.

Cuándo conviene comprar y vender dólares en el mercado

La incertidumbre genera volatilidad cambiaria, exacerbada por el comportamiento especulativo del mercado: “El momento de comprar dólares es antes de la devaluación, y el de venderlos, después”, señaló Torres, anticipando un aumento en la demanda de divisas a medida que se acerquen las elecciones.

Las exigencias del FMI a la hora de ejecutar los desembolsos

Respecto al apoyo financiero, el entrevistado fue claro en que el FMI podría mostrar reticencias ante un desembolso inicial significativo, como los USD 11.000 millones que busca el Gobierno. “El FMI aprendió de experiencias pasadas, como con Massa y Caputo, que una vez que entregan el dinero, su uso queda en manos del país, incluso si se desvía de lo pactado”, explicó. Por ello, considera improbable un acuerdo sin compromisos claros sobre política cambiaria.

Torres también destacó el dilema central de las discusiones, el FMI no presionará por un levantamiento inmediato del cepo cambiario, pero sí exigirá una hoja de ruta para alcanzar un tipo de cambio sostenible. “Levantar el cepo debe ser el final de esa hoja de ruta, no el principio”, afirmó.

La influencia de las elecciones en las decisiones económicas

El calendario electoral condiciona las decisiones económicas. El ex representante de Argentina frente al FMI indicó que el Gobierno buscará evitar cualquier movimiento en el tipo de cambio que pueda impactar negativamente en la inflación y en la percepción pública antes de los comicios. “Un dólar barato genera una sensación de bienestar artificial que se sostendrá hasta después de las elecciones”, explicó.