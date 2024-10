Hernán Madera: “El Gobierno pudo sacar todas las reformas que sacó porque el peronismo se está derrumbando”

El marco político que se viene dando en las últimas jornadas tiende a ser muy favorable para el Gobierno, la oposición se encuentra sin rumbo, sobre todo por la división en la Unión Cívica Radical y la falta de certidumbre por el lado del peronismo a la hora de encontrar un líder. En relación a este tema, este medio dialogó con el analista político, Hernán Madera.

“Se sucedían las votaciones divididas y no se entendía por qué el bloque seguía junto, estaban poniendo un bloque del Congreso por arriba de sus intereses a mediano y largo plazo”, comentó Hernán Madera. “No se entendía por qué el bloque radical seguía estando junto hasta que hubo una provocación tremenda del ala oficialista, donde fueron a reunirse con el Gobierno”, agregó.

Cómo se divide la interna de la Unión Cívica Radical

Posteriormente, Madera planteó: “La división es quienes responden a Capital Federal y provincia de Buenos Aires y sus satélites y quienes responden al interior del país y sus satélites”. Luego, manifestó que, “en capital no gobiernan, en provincia de Buenos Aires no gobiernan, en algunas provincias del interior si gobiernan y los radicales cordobeses están bien interesados en que Javier Milei no presente candidato en el 2027”.

“Pullaro no quiere provocar al Presidente Milei, porque si lo hace, Milei se va a oponer a su reelección”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El radicalismo del interior, donde el Presidente mide mejor en las encuestas, tiene una posición y el radicalismo de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, donde el Presidente mide peor, tiene otra posición”.

El derrumbe del peronismo

Por otro lado, el analista político señaló: “De Loredo, si le meten un candidato a intendente en 2027 de La Libertad Avanza, se tiene que despedir de la intendencia de Córdoba”. A su vez, remarcó que, “el marco general es el derrumbe del peronismo y si el Gobierno pudo sacar todas las reformas que sacó con 2 bloques minúsculos que tiene en el Congreso, fue porque el peronismo se está derrumbando y hay traiciones por todos lados”.

“Hay analistas económicos que no son del Gobierno que están viendo que el rebote de la economía es tímido pero continúa, se juntaron más reservas de lo que se pensaba y puede haber un año de crecimiento en 2025”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “Mauricio Macri y Cristina Kirchner están en la misma, necesitan la presidencia de sus partidos porque se viene el diluvio del año que viene”.