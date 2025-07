Ferrari: "Una sobretasa del riesgo país tan elevada no se puede pagar"

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Ferrari explicó los factores que estabilizan momentáneamente al dólar y advirtió sobre los riesgos estructurales de la economía argentina.

Claves de la calma cambiaria

El dólar se mantiene estable en torno a los 1.300 pesos y, según Pablo Ferrari, eso responde principalmente a medidas transitorias del gobierno. “Uno de los aspectos que están influyendo es, sin lugar a dudas, la baja de retenciones que le hace al campo, al complejo agroexportador”, explicó.

La reducción de las retenciones a la soja del 33% al 26% representa un ingreso adicional del 10,4%. Esto, sumado al valor actual del dólar, genera un tipo de cambio efectivo cercano a los $1.430. “El presidente le aseguró a un sector determinante que va a tener un ingreso similar al del techo de la banda”, apuntó el economista.

A esto se suma el inminente desembolso de 2.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una política monetaria de suba de tasas. Sin embargo, Ferrari aclara que “estos canales de contención son transitorios, no pueden sostenerse en el tiempo”.

Respecto al riesgo país, que se mantiene en torno a los 800 puntos, Ferrari fue tajante: “Es una sobretasa muy elevada, no se puede pagar, no es concebible”. Advirtió que el endeudamiento a largo plazo que propone el gobierno requiere condiciones de rentabilidad exportadora que hoy no están garantizadas por el tipo de cambio actual. “Una situación recesiva indica que este tipo de cambio no es el que necesita la mayoría de los sectores productivos”, agregó.

Incertidumbre preelectoral

Consultado sobre el futuro de la banda cambiaria, Ferrari advirtió que el Banco Central podría tener que intervenir de manera directa. “Cuando se alcanza el techo, el Central puede volver a intervenir en el mercado cambiario, más allá de lo que hace hoy de forma indirecta con futuros y tasas”, señaló.

También se refirió al impacto del levantamiento del cepo cambiario y el uso del dólar ahorro por parte de los argentinos en el exterior. “Importamos turismo y no podemos exportarlo, eso es insostenible en el tiempo”, afirmó.

La baja de retenciones, si bien genera cierto alivio fiscal en algunas provincias, no necesariamente acelerará la liquidación del agro. “No va a haber grandes incentivos, aunque puede fluir un poco más que sin la reducción de alícuotas”, analizó Ferrari.

El economista también puso el foco en las próximas elecciones provinciales y nacionales. Según su lectura, la memoria del votante promedio se remonta a tres meses, por lo que el desempeño económico actual será determinante. “La sensación que va dando, sobre todo si uno lee encuestas, es que crece la insatisfacción por la situación social”, indicó.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo político de una elección cerrada en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre: “Una situación de paridad generaría un ruido importante y podría complicar el escenario rumbo a octubre”.