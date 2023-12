Hernán Madera: “Milei no verbalizó en ningún momento que no va a hacer la dolarización”

A la espera de lo que pueda anunciar Luis Caputo en materia económica, el foco está puesto en de cuánto será la devaluación y cómo se llevará a cabo, más allá de que ya se filtró cierta información. Con el fin de ampliar esta información, este medio se puso en contactó con el analista político, Hernán Madera.

“Primera derrota del presidente, tuvo que nombrar a alguien que dijo claramente que con él no se iba a cerrar el Banco Central y es por este motivo que Milei demoró el nombramiento de Santiago Bausili”, comentó Hernán Madera. “Va a haber anuncios económicos y ellos filtraron una parte de esos anuncios, si lo filtraron muy bien, pero si se filtraron solos muy mal, porque quiere decir que hay agujeros de información en el Gobierno”, agregó.

Una parte de la devaluación será en parte con un impuesto

Posteriormente, Madera planteó: “Quiere tener bastante control de su administración, pero al mismo tiempo no tiene los nombres para llenar esos casilleros”. Luego, manifestó que, “lo que se filtró es que una parte de la devaluación va a ser un impuesto, van a subir el impuesto país y con la misma devaluación, eso va a generar mucha recaudación”.

Javier Milei todavía no negó su mayor propuesta electoral, la dolarización

“El presidente se ha cuidado mucho de no ofender a China, la están cuidando todo lo que pueden porque es nuestro segundo socio comercial después de Brasil y por los préstamos que tiene China con el Banco Central”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La gran promesa de Javier Milei es la dolarización, él todavía no dijo que no lo va a hacer, Milei no verbalizó en ningún momento que no lo iba a hacer”.

Por otro lado, el analista político señaló: “El peso va a tener que quedar circulando porque vos tenés que cumplir con la constitución”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Si Javier Milei puede romper el ciclo argentino genial, vos tenés un año y medio de paciencia y más o menos para marzo, 6 meses antes de las elecciones de medio término, tenés que cortar el ajuste y estabilizar o bajar la inflación todo lo que puedas”.

La mayoría de las estabilizaciones en América Latina se hicieron en dictadura

A modo de cierre, Madera expresó: “Las estabilizaciones en América Latina, la enorme mayoría de ellas, se hicieron en dictadura. Son estabilizaciones donde vos podés tener una devaluación que dure años y años, pero no te interesa tanto perder las elecciones porque estás en un contexto autoritario”.