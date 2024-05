Hernán Madera sobre el despido de Nicolás Posse: “Se está poniendo orden en el gabinete”

Finalmente se confirmó la salida de Nicolás Posse de su cargo como jefe de gabinete, la cual vino seguida de la renuncia de Silvestre Sívori como jefe de la AFI. Ante el sinfín de teorías que se asocian a este profundo cambio en la interna del Gobierno, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“Lo ideal hubiera sido que Nicolás Posse se fuera con un éxito pero no se lo dejaron, el dólar parece que subió porque la ley no sale, en el Gobierno se pusieron nerviosos y el Presidente no va a aceptar su propia responsabilidad de todo el ruido con la política exterior”, comentó Hernán Madera. “Hubo una víctima, se ofreció un cordero en sacrificio y ese fue el jefe de gabinete y el jefe del servicio secreto nacional”, agregó.

A qué se debe la salida de Silvestre Sívori como jefe de AFI

Posteriormente, Madera planteó: “Sívori sale del gabinete porque no se reunió jamás con Javier Milei, el jefe de la AFI tiene que ser una persona de extrema y absoluta confianza del Presidente de la Nación”. Luego, manifestó que, “una persona que no se reúne nunca con el Presidente y aparte se le acusa de que espía a otros miembros del gabinete, no puede durar en ese cargo”.

El manejo del gabinete

“Lo que se está poniendo hoy no es solo la Ley Bases, sino un poco de orden en el gabinete”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Javier Milei es el Presidente, no es el ministro de Economía, entonces, no es solamente alguien que se tiene que ocupar de la economía y de las relaciones exteriores para convertirse en una figura de la libertad a nivel mundial, el Presidente tiene otras funciones como ordenar el gabinete, por lo cual, esto se estaba desmadrando”.

Por otro lado, el analista político señaló: “El Presidente lo que quiere es ocuparse de la cuestión económica y se quiere ocupar para venderla en el exterior para su causa de convertirse en una figura mundial, todo el resto queda relegado, incluso su propia reelección”. A su vez, remarcó que, “tenemos a Karina Milei ocupándose de todo lo que sea el armado político y la que va a hacer las listas el año que viene muy probablemente sea Karina Milei”.

“La estrategia es que Milei no da nunca un paso atrás, si da pasos atrás son bien poquitos, pero el Presidente Milei jamás tiene pasos atrás en su discurso, tiene que ser compacto y sin grietas”, finalizó.