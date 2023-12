Tanto para la CGT como la CTA, el DNU emitido por el presidente Javier Milei no fue bien recibido, de ahí proviene la promoción de una marcha en contra de las medidas que se establecen. En medio del debate sobre si es inconstitucional o no, este medio se puso en comunicación con el secretario de la CTA, Hugo Godoy, quien se refirió al decreto como un generador de normas que terminan con el empleo.

“El decreto de necesidad y urgencia que publicó el presidente Milei y que quieren que entre en vigencia a partir del viernes 29, ni es de necesidad, ni es de urgencia”, comentó Hugo Godoy. “Es un decreto que agravia a la democracia, establece una bomba neutrónica sobre el propio funcionamiento del Congreso, deja solamente la fachada y niega derechos”, agregó.

Se establece un descontento hacia la gobernabilidad por decreto

Posteriormente, Godoy planteó: “Establece como necesidad de urgencia, sin ninguna fundamentación, derogar a más de 40 leyes y 2 docenas más de modificaciones a otras tantas leyes”. Luego, manifestó que, “además de los derechos agraviados como trabajadores, se avanza sobre derechos constitucionales básicos y se habilita al poder ejecutivo a que gobierne por decreto, vendiendo y rifando el patrimonio nacional”.

“Lo que no se puede gobernar en una democracia es por decreto, a Milei lo eligieron presidente de una república, que tiene poderes constituidos y no pueden ser avasallados”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No elegimos a un monarca para que gobierne con decretos, violando no solamente derechos constituidos de la población en general, sino los poderes constitucionales y el Congreso debe tratar estos temas”.

Las reglas de la democracia

Por otro lado, el secretario de la CTA señaló: “La democracia tiene reglas, no son las resoluciones por decreto de una persona y, mucho menos, que esos decretos, se escriban en oficinas de abogados de empresas particulares, porque eso directamente es traición a la patria”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el presidente debe respetar el Congreso y las necesidades que tienen los distintos actores de la sociedad”.

Cómo repercute el DNU en el empleo

“En todo su articulado, el decreto crea normas que terminan con el empleo. Ya no hay relación de dependencia para aquellos trabajadores que formen parte de empresas que no tengan más de 5 empleados”, expresó Godoy. “Ya no serán trabajadores, ya no tendrán contrato alguno, sino directamente colaboradores, es decir, una forma novedosa de establecer la exclavitud en el siglo XXI”, sentenció.