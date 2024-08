Inflación de julio: por qué desde el Gobierno aseguran que será la más baja del último año

En las últimas declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, ambos se refirieron a la inflación de julio y coincidieron en que el valor del IPC será el más bajo del año.

Por qué podría darse la inflación más baja del último año

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pablo Ferrari quien expresó que, “es probable que ocurra lo que están anticipado el ministro de Economía y el presidente, dado que los avisos previos se están cumpliendo y se observa una disminución”.

Según el entrevistado, hasta ahora, “en lugar de una recuperación se está observando una caída económica” porque esta situación permitió una disminución de precios debido a que “no se pueden convalidar”. Y agregó: “Es importante no tener una visión unilateral sobre la inflación”.

La inflación y su relación con los salarios

En ese sentido, el economista sostuvo que, aunque es cierto que la inflación provoca que los precios suban más que los salarios “enfocarse únicamente en la inflación no es suficiente”. “La inflación subió al 25.5% en diciembre, afectando negativamente los salarios, aunque mostró señales de desaceleración”, ejemplificó y agregó: “No significa que la inflación haya desaparecido o que los precios no sigan aumentando”.

Con respecto a los salarios, Ferrari contó que se mencionó que los salarios subieron en comparación con el IPC, “aunque de enero a mayo se observó un aumento”. Sin embargo, al comparar con diciembre, “el incremento es casi neutro”, añadió.

Para el economista, la base adecuada para medir el impacto es noviembre de 2023, cuando los salarios promedio se desplomaron un 12.4%. “Esto está afectando las compras e inversiones, con una utilización reducida de la capacidad instalada”, continuó.

Por otra parte, Ferrari aseguró que, aunque la economía se está contrayendo, es importante considerar el tipo de cambio. “A pesar de las variables que lo modulan, el tipo de cambio refleja la productividad relativa de una economía”, cerró.