Inteligencia artificial: cuáles son los pros y contras de que se lleve a cabo una regulación

El avance exponencial de la inteligencia artificial puede resultar alarmante en distintos puntos del planeta, como es el caso de la Unión Europea, que ya dictaminó una reglamentación con el fin de regularizar las acciones que se realicen con la IA. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el especialista en desarrollos tecnológicos, Carlos Pallotti.

“No hay regulación de la inteligencia artificial como no la hay para otros sistemas informáticos”, comentó Carlos Pallotti. “La mayor parte de la tecnología tiene las regulaciones propias de toda actividad comercial, productiva o humana, a través de leyes que sancionan o no a las personas cuando la utilizan mal”, agregó.

La Unión Europea implantó la idea de regular la inteligencia artificial

Posteriormente, Pallotti planteó: “La Unión Europea sacó una ley reglamentando el uso de la inteligencia artificial en todos los países de Europa bastante restrictiva”. Luego, manifestó que, “si bien en muchos países están estudiando legislaciones al respecto, esto generó una idea mundial de que algo se tiene que hacer en cada país para regular la inteligencia artificial, previendo que sea un tsunami que nos lleve a todos puestos”.

Se busca implementar una ley preventiva contra la inteligencia artificial

“No hay ningún consenso con la inteligencia artificial, hay 14 proyectos que se han presentado y tienen que ver con prevenir que la inteligencia artificial pueda invadir algún ámbito de la privacidad o de los derechos de las personas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Desde ese lado aparece como una ley preventiva, para adelantarse a la realización de lo que puede ser un delito”.

Por otro lado, el especialista en tecnología señaló: “Hay una idea generalizada que se ha ido conociendo como que la inteligencia artificial es algo que puede superar al ser humano”. A su vez, remarcó que, “nada pasa por ahí todavía, pero es cierto que los estados empiezan a tomar algún recaudo y se plantean que algo tienen que hacer”.

Sobre el final, Pallotti destacó que, “debería haber marcos normativos o de gestión de políticas públicas tratando de utilizar más la inteligencia artificial, sería bueno que se aprenda a utilizarla de manera masiva”.